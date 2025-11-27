사진 = '동동포차' 유튜브 채널 캡처

2세대 대표 걸그룹 원더걸스 유빈과 카라 니콜이 활동 당시 남자 아이돌들에게 쏟아졌던 대시 경험을 솔직하게 털어놓으며 뜨거웠던 아이돌들의 연애사를 공개했다.유튜브 채널 '근본채널' 중 슈퍼주니어 신동이 운영하는 '신동의 동동포차'에서는 '니콜&유빈, 2세대 아이돌 원더걸스 카라 소녀시대의 실제 서열'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서는 이장준이 두 사람에게 "활동 당시 남자 아이돌들의 대시가 많았을 것 같다"며 "몇 명까지 받아봤는지 손가락으로만 알려줄 수 있냐"고 장난스럽게 묻자 신동 역시 "엄청났을 것"이라며 너스레를 떨었다.유빈은 질문에 쉽사리 대답하지 못하고 망설였고 이장준이 "혹시 손가락, 발가락을 다 포함해도 모자라냐"고 추궁했다. 이에 유빈은 대답 대신 미소만 지어 대시를 받은 횟수가 상당했음을 짐작게 했다. 또한 신동이 "같은 그룹 멤버들이 하루, 며칠 간격으로 대시하는 경우도 있었냐"고 묻자 유빈은 "같은 그룹에서는 그런 적 없었다"며 "다들 멤버들끼리 사이가 좋았나 보다"고 답했다.니콜은 과거 대시에 대해 솔직한 고백을 이어갔다. 니콜은 "저는 어렸을 때 되게 눈치가 없는 편이었다"며 "상대가 돌려 말하면 그게 호감 표현인지 전혀 알아차리지 못했다"고 했다. 이어 "솔직하게 말을 해야 알았는데 돌려 말하면 몰라서 많이 다가와도 다 알아서 '안녕' 하고 밀어냈다"고 말해 의도치 않게 대시를 거절했던 일화를 공개했다.스마트폰이 없던 시절 아이돌들이 번호를 어떻게 교환했는지 궁금해하는 이장준의 질문에 신동은 '라디오 부스'를 연애 꿀팁 공간으로 꼽아 모두를 폭소케 했다. 신동은 "제일 좋은 게 라디오 부스다"며 "게스트로 오면 매니저도 없고 PD도 없고 아무도 없고 딱 우리끼리만 있는데 음악이 나갈 때 우리가 무슨 얘기 하는지 아무도 모른다"고 당시의 '비밀 소통 공간'을 설명했다. 하지만 니콜과 유빈은 "우리는 한 번도 그런 적 없었다"고 말해 신동만 홀로 '비밀 연애 스킬'을 공개한 꼴이 되자 신동은 자폭하며 웃음을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr