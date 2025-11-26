‘서울대 물리학과’ 이상윤, ‘철학과’ 이순재 선배 추모…“세상이 슬피 우는 소리”

배우 이상윤이 고 이순재를 추모했다.이상윤은 25일 자신의 계정에 "부디 그곳에서 행복하시고 평안하시기를"이라고 이순재의 명복을 빌었다.그는 "새벽녘, 숙소에서 잠을 깨우며 들리던 무서운 비바람 소리와 거친 파도 소리가 이순재 선생님의 소천을 세상이 슬퍼하며 우는 소리였나 보다"라고 적었다.이어 "늘 응원해주시고 동문 선후배로 언젠가 무대에서 만나자던 말씀, 이제 영영 기회를 잃었다"라며 "부디 그곳에서는 행복하시고 평안하시기를. 삼가 고인의 명복을 빈다"라고 덧붙였다.이순재는 서울대학교 철학과, 이상윤은 서울대학교 물리학과 출신으로 동문 선후배 사이다.이순재는 지난 25일 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세. 고인의 빈소는 서울 송파구 풍납동 서울아산병원 장례식장 30호에 마련됐다. 발인은 27일 오전 6시 20분, 장지는 경기 이천 에덴낙원이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr