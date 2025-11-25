사진=(주)NEW

원로 배우 이순재가 향년 91세로 세상을 떠나면서 영화 '그대를 사랑합니다'를 향한 누리꾼들의 관심이 커지고 있다. 주연 배우 4명이 모두 사망한 작품이 됐기 때문이다.2011년 개봉한 영화 '그대를 사랑합니다'는 강풀 작가 웹툰을 원작으로 한다. 4명의 노인이 주인공이다. 이순재, 김수미, 송재호, 윤소정이 각각 가는 귀 먹은 욕쟁이 할아버지 김만석, 치매를 앓는 동네 할머니 조순이, 그녀를 돌보는 주차장 관리인 할아버지 장군봉, 그리고 폐품 줍기로 살아가는 송 씨 할머니로 분했다.작품은 이들 사이에서 빚어지는 애정과 소소한 갈등 속 인연과 인생의 의미를 주된 테마로 하고 있다. 윤소정, 송재호, 김수미에 이어 25일 새벽 이순재까지 사망 소식을 알리면서 주연배우 4인이 모두 세상을 떠난 작품으로 남게 됐다.김수미는 지난해 10월 25일 향년 75세 나이로 세상을 떠났다. 심정지로 병원에 이송됐으나 깨어나지 못했다. 사인은 고혈당 쇼크사로 알려졌다.송재호는 2020년 11월 7일 오랜 투병 끝에 향년 83세의 나이로 별세했다. 윤소정은 2017년 6월 73세의 나이에 패혈증으로 세상을 떠났다.한편 고(故) 이순재의 빈소는 서울 송파구 풍남동 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐다. 오는 오후 1시경부터 조문이 가능하다. 상주에는 아내 최희정 씨와 아들과 딸이 이름을 올렸다. 발인은 27일 오전 6시 20분이며 장지는 경기도 이천시에 위치한 에덴낙원이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr