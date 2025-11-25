SNS

SNS

SNS

가수 윤도현이 고 이순재를 추모했다.25일 윤도현은 자신의 계정에 "오늘, 선생님께서 세상을 떠나셨다는 소식을 접하고 깊은 애도를 표합니다. 배우 이순재 선생님께서는 제가 진행했던 4시엔 윤도현입니다 라디오 첫 번째 초대 손님으로 나와주셨었고, 그날 선생님과 나눈 이야기는 지금도 잊히지 않습니다... 한국 연극·영화·드라마의 역사와 함께하셨고 무대 위에서 그리고 화면 속에서 언제나 진솔하고 겸손한 태도로 관객과 시청자를 마주하셨던 이순재 선생님. 한국 대중문화와 많은 이들의 마음속에 영원히 살아 계실 것입니다. 먼길 떠나신 선생님. 고맙습니다, 선생님. 편안히 쉬십시오"라고 적었다.공개된 영상 속에는 윤도현과 고인이 함께 라디오 방송을 진행하고 있는 모습이 담겼다.유족에 따르면 이순재는 25일 새벽 별세했다. 향년 91세. 빈소는 아직 마련되지 않았다. 지난해부터 고인의 건강이상설이 불거지며, 연예계 안팎으로 염려가 많았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr