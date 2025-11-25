사진=유튜브 채널 '미미미누'

구독자 189만명의 유튜버 미미미누(본명 김민우)가 자신이 광고했던 학습 서비스 협력업체의 파산 소식을 전하며 사과했다.미미미누는 25일 자신의 유튜브 채널에 '파트타임스터디 파산 및 보증금 반환 지연에 사과드립니다'라는 제목의 1분 45초 분량 영상을 업로드했다. 파트타임스터디는 수험생이 보증금을 맡기고 목표 시간을 채우면 보증금에 인센티브를 더해 환급하는 구조의 앱이다. 최근 파산 절차에 들어가면서 환급 신청이 받아들여지지 않은 사실이 알려졌다.영상에서 미미미누는 "제 채널에서 광고를 진행했던 '파트타임스터디' 서비스가 24일 아무 예고 없이 파산 신청을 하면서 많은 분들이 보증금을 돌려받지 못하는 상황이 발생했다"라며 "현재 제 입장과 대응 방안을 직접 설명드리고자 카메라를 켰다"라고 말했다.그는 "제가 받은 광고비 전액과 추가 금액을 피해자분들께 전달하겠다"라며 "이 상황으로 인해 불안과 스트레스를 겪고 있을 분들에게 조금이라도 도움이 되도록 책임을 다하겠다"고 밝혔다.이어 "지난해 6월부터 지난달까지 두 차례 광고를 논의하며 업체 대표를 직접 만나고 자료를 검토해왔지만, 경영 악화 조짐을 파산 직전까지 내부 이사들에게도 숨겼다는 사실을 파산 당일 메일 한 통으로 알게 됐다"라고 해명했다.또 "대표를 포함해 직원들에게 계속 연락을 시도했지만 연결되지 않았다"며 "저와 채널을 신뢰해 서비스를 이용한 시청자분들께는 최소한 제가 할 수 있는 책임을 빠르게 이행하는 것이 맞다고 판단했다"고 설명했다.미미미누는 "영상이 공개되는 즉시 피해자분들께 연락해 확인된 증빙에 따라 약속한 금액을 최대한 신속히 전달하겠다"며 "다시 한 번 사과드린다. 죄송하다"고 말했다.미미미누 채널은 해당 업체와 협업해 이용자가 맡긴 보증금 일부를 추가로 지원하는 형태의 판촉 콘텐츠를 제작해온 것으로 알려졌다.이번 파산으로 인한 피해액은 1인당 20만~90만원 수준으로 전해졌다. 피해자들은 온라인에서 "유명인 이용해 돈 끌어모은 뒤 파산한 것 같다", "20살 초반인데 이런 사기를 당할 줄 몰랐다", "내일 시험인데 학생들 보증금을 이렇게 쓰다니 너무 속상하다" 등 불만을 쏟아냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr