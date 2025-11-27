사진=SM엔터테인먼트

SM엔터테인먼트 산하 뮤직 레이블 SMArt(스마트)의 첫 아티스트 임시완이 타이틀곡 'The Reason'(더 리즌)으로 모두의 설렘을 자극한다. 앞서 임시완은 2010년 스타제국이 기획한 그룹 제국의아이들로 데뷔했다.1988년생 임시완의 첫 번째 미니앨범 'The Reason'은 12월 5일 오후 6시 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠고우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 동명의 타이틀곡을 포함해 총 5곡이 수록되어 있다.타이틀곡 'The Reason'은 미디엄 템포의 팝 곡으로, 나의 모든 이유는 바로 너라는 달콤한 메시지에 다이내믹한 악기 편곡이 더해져 듣는 이로 하여금 로맨틱 영화의 한 장면을 연상케 해 좋은 반응이 기대된다.지난 24일 오후 6시 SMArt 공식 SNS 계정에는 이번 앨범의 트랙 리스트가 오픈, 다양한 음료 잔들이 함께 어우러진 모습으로 임시완의 감각적인 취향과 이를 담은 첫 솔로 앨범의 무드를 예고해 기대감을 한층 높이고 있다.임시완 첫 번째 미니앨범 'The Reason'은 12월 5일 음반으로도 발매되며, 현재 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr