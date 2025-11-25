안재홍, 10kg 감량 후 여전히 살아있는 턱선…프로 모드 장착

사진제공=매니지먼트mmm

배우 안재홍의 프로 모드가 포착됐다. 과거 역할 때문에 10kg 감량했던 안재홍은 여전한 유지어터의 모습으로 훤칠한 비주얼을 드러냈다.25일 매니지먼트mmm은 안재홍과 함께한 글로벌 동영상 플랫폼 광고 비하인드 컷을 공개했다.공개된 사진 속 안재홍은 시간 가는 줄 모르고 휴대폰에 푹 빠진 채 집중 모드를 발휘하고 있다. 그는 앉으나 서나 휴대폰을 손에 들고 재밌다는 듯 미소를 짓고 있어 보는 이들의 궁금증을 자극한다.이날 안재홍은 진중하고 진지한 모습으로 오늘의 광고 콘셉트에 대한 이야기를 나누다가도 촬영이 시작되면 상황에 빠르게 몰입, 에너지 가득한 반전 매력을 뽐내 현장의 감탄을 자아냈다는 후문이다.안재홍은 뮤직비디오부터 광고, 드라마 특별출연까지 다방면으로 대중과 만나고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr