/ 사진=텐아시아DB

현역 최고령 배우로 활동해온 이순재가 향년 91세로 세상을 떠났다.유족에 따르면 그는 25일 새벽 별세했다. 빈소는 아직 마련되지 않았다. 지난해부터 고인의 건강이상설이 불거지며, 연예계 안팎으로 염려가 많았다.이순재는 현역 최고령 배우로 올곧게 연기활동을 펼쳐왔다. 방송, 영화, 연극 등 무대를 가리지 않고 활발했다. 최근까지도 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'와 KBS 2TV 드라마 '개소리'에 출연하며 왕성했다.1934년 함경북도 회령에서 태어난 이순재는 4살 무렵 조부모를 따라 서울로 이주했다. 호적에는 1935년생으로 기록돼 있다. 남대문 시장에서 할아버지를 도우며 지낸 어린 시절 해방을 맞이했고, 고등학교 1학년 때 한국전쟁을 겪었다.연기에 눈뜨게 된 건 서울대 철학과 재학 시절이었다. 영국 배우 로런스 올리비에가 주연한 '햄릿'은 이순재가 배우가 되기로 결심한 결정적인 작품으로 알려졌다.1956년 연극 '지평선 넘어'로 데뷔한 이후 그는 1965년 TBC 1기 전속 배우로 활동하며 한국 방송 역사와 함께 성장했다. '나도 인간이 되련다', '동의보감', '삼김시대', '목욕탕집 남자들', '야인시대', '토지', '엄마가 뿔났다' 등 주요 작품만 140편에 달한다.특히 최고 시청률 65%를 기록한 '사랑이 뭐길래'(1991~1992)에서 보여준 '대발이 아버지' 역할 가부장적 아버지의 상징이었다. 그는 '사모곡', '인목대비', '풍운', '독립문' 등 1970~80년대 작품에 꾸준히 출연했으며, 이후 '허준', '상도', '이산' 등에서 보여준 사극 연기도 명불허전이었다.이순재는 안주하지 않았다. 70대에 들어 출연한 시트콤 '거침없이 하이킥'과 '지붕 뚫고 하이킥'에서는 기존의 엄격한 이미지를 벗고 코믹 연기를 선보이며 '야동 순재' 캐릭터로 젊은 층의 큰 사랑을 받았다. 예능 '꽃보다 할배'에서는 나이를 잊은 체력과 열정으로 '직진 순재'라는 별명을 얻기도 했다.구순을 앞두고 연극 '장수상회', '앙리할아버지와 나', '리어왕'에서 노년의 깊이를 담은 연기를 펼쳤으며, 특히 '리어왕'에서는 200분에 달하는 방대한 대사를 완벽하게 소화해 극찬을 받았다. 2023년에는 체호프의 '갈매기'를 연출하며 연출자로서도 도전했다.지난해까지도 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'와 드라마 '개소리'에 출연하며 마지막까지 연기혼을 불태웠다. 지난해 KBS 연기대상에서 역대 최고령 대상 수상자로 호명됐다.연기 외에도 제14대 국회의원(민주자유당)으로 활동하는 등 정치권에 몸담기도 했다. 1992년 총선에서 서울 중랑갑에 출마해 당선됐다. 또한 교육자로서도 힘을 쏟아 최근까지 가천대 연기예술학과 석좌교수로 학생들을 지도했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr