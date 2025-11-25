사진 제공=윤소그룹

개그맨 윤형빈이 연말 특별 공연 '윤형빈쇼: 로맨틱 크리스마스'를 선보인다.종합콘텐츠 제작사 윤소그룹은 25일 "크리스마스 특집 '윤형빈쇼: 로맨틱 크리스마스' 공연을 오는 12월 20일부터 28일까지 총 9일간 홍대 케이팝스테이지에서 공연한다"고 밝혔다. 이번 공연은 총 9일간 이어지며, 따뜻한 감성과 유쾌한 웃음이 공존하는 '홍대 대표 연말 공연'으로 관객들을 찾아간다.'윤형빈쇼: 로맨틱 크리스마스'는 윤형빈과 윤소그룹이 매년 12월 선보이는 연말 개그 공연이다. 가족, 친구, 연인과 함께 즐길 수 있는 관객 참여형 공연으로, 특별한 연말을 맞이하고 싶은 관객들에게 기억에 남을 만한 순간들을 선사한다.100% 웃음을 보장하는 개그 콩트, 공연마다 달라지는 애드리브, 크리스마스 분위기를 물씬 느낄 수 있는 캐럴과 댄스 등 다양한 콘텐츠를 한 번에 즐길 수 있는 버라이어티쇼다. 관객들의 입소문을 바탕으로 8년째 매진을 이어오고 있다.'윤형빈쇼: 로맨틱 크리스마스'에는 윤형빈뿐만 아니라 KBS2 '개그콘서트'에 출연 중인 인기 개그맨들이 매회 게스트로 무대에 올라 공연마다 색다른 재미를 선사할 예정이다.공연은 오는 12월 20일부터 26일까지는 하루 6회, 27일과 28일 각각 4회와 2회, 총 44회 진행된다. 또한 12월 30일과 31일에는 하루 세 번 '윤형빈쇼: 코미디의맛' 공연으로 관객들과 만난다.윤형빈은 "온 가족 모두 마음껏 웃을 수 있는 2025년 마지막 선물 같은 공연을 준비했다"며 "연말연시 웃음으로 가득한 '로맨틱 크리스마스'를 케이팝스테이지에 오셔서 즐기시길 바란다"고 밝혔다.'윤형빈쇼: 로맨틱 크리스마스'는 NOL 인터파크와 네이버 예약에서 예매할 수 있다. 예매는 관람 2시간 전까지 가능하다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr