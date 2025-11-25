사진=유튜브 채널 ‘유성은(U Sung Eun)' 캡처

가수 유성은이 공식 유튜브 채널을 열고 일상·음악·소통을 담은 콘텐츠로 팬들과 만난다.유성은은 24일 오후 8시 공식 유튜브 채널 '유성은(U Sung Eun)'을 개설하고 첫 인사를 담은 ID 영상을 공개했다. 대기실 셀프캠으로 등장한 그는 "제가 공식 유튜브 채널을 오픈하려고 한다"라며 "여기저기서 많이들 '언니는 왜 튜브 안 하냐'라고 해서 마음을 먹고 오픈하게 됐다"고 말했다.유성은은 "앞으로 저의 일상생활이나 노래 커버 많이 올릴 테니까 관심 가져주시고 원하시는 게 있으면 댓글 남겨달라"고 전하며 채널을 일상·음악·커버 중심으로 운영하겠다는 계획을 밝혔다.채널 개설 후 팬들은 "드디어 시작했다", "커버하면 유성은", "일상 브이로그 꼭 해줘요" 등 댓글을 남기며 반응했다.유성은은 2012년 '보이스 코리아' 시즌1에서 이효리 '10 Minutes'를 자신만의 스타일로 부르며 코치진 올턴을 기록해 주목받았다. 이후 'Be OK', 'Nothing (Feat. 문별 of 마마무)', 'Healing' 등 솔로 활동과 다양한 아티스트와의 협업으로 R&B 보컬리스트로 자리매김했다.최근 임창정·코요태·송가인이 소속된 제이지스타와 전속 계약한 그는 넷플릭스 애니메이션 영화 'K-Pop Demon Hunters' OST 'Golden' 커버 영상을 공개했다. 유성은은 공식 유튜브 채널 오픈을 시작으로 하반기 솔로 활동에 속도를 낼 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr