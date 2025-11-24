사진=손연재 유튜브

전 리듬체조 선수 손연재가 미국으로 떠날 계획을 공개했다.24일 손연재 유튜브 채널에는 '(광고X) 연말선물이 고민될 때는? 1만원부터 10만원 이하 가격대별 연말 선물 리스트'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손연재는 "벌써 크리스마스다. 작년에 아들 준연이랑 크리스마스 보낸 게 엊그제 같은데, 다시 성탄절이 찾아왔다"면서 연말 선물 추천을 시작했다.손연재는 "연말에 선물 줄 일이 진짜 많다. 감사했던 분들도 있고, 친구들 모임에 하나씩 들고 가면 센스 있을 것 같은 그런 선물을 고민해 봤다"고 전했다.1만원대 선물을 메신저로도 보낼 수 있다고 설명하던 손연재는 "그래도 연말에 그 만나서 주는 그 갬성이 있잖냐. 아날로그 감성 느낌으로 포장도 예쁘게 해서 주면 더 의미가 있는 것 같다"고 강조했다.손연재는 오두막 과자 만들기를 소개하던 중 "신라호텔 트리 케이크 있짆냐. 베이킹 꿈나무일 때 만들어 봤는데, 몬스터 주식회사 나오는 괴물처럼 되더라"면서 "절대 사진처럼 만들 수 없다"고 한탄해 웃음을 자아냈다.손연재는 "최근 모자 사냥(쇼핑) 중이다. 집에 모자만 15개가 와 있다"고 밝히며 "곧 남편, 아들과 미국 여행을 간다. 남편이 일을 하러 가는 거라 내가 독박 육아를 할 것 같다. 머리할 시간이 없을 것 같아서 모자를 사고 있다"고 털어놨다.둘째 계획을 밝힌 손연재는 "육아 필수템은 모자다. 출산한 엄마들 선물 고민한다면 모자를 추천한다. 매일 잘 쓸 거"라며 "나는 동그랗고 깊은 모자핏을 좋아한다. 잘 안 맞는 디자인도 있다"고 이야기했다.손연재는 구매한 모자를 공개하며 "원래 웜톤 아들맘 되고 보니 쿨톤을 찾게 되더라. 준연이 옷이랑 깔 맞춘 색을 사게 된다"며 애정을 드러냈다.또 손연재는 다리 마사지 선물을 추천하며 "준연이 낳고는 관절이 많이 벌어져 있다고 생각해서 마사지기 안 썼다. 순환 안 될 때는 좋지만, 근육통은 해결이 안 된다. 스트레칭과 꾸준한 운동으로 해결해야 한다"고 조언했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr