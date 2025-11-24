사진 = '엄정화tv' 유튜브 채널 캡처

사진 = '엄정화tv' 유튜브 채널 캡처

엄정화가 스트레이 키즈(Stray Kids) 멤버 필릭스와 만나 팬심을 드러내고 진솔한 대화를 나눴다.가수 겸 배우 엄정화가 운영하는 유튜브 채널 '엄정화TV'에서는 '드디어 성사된 이 조합! 행복은 다른 말로 용'복'이야... 필릭스를 만났습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 엄정화는 필릭스의 등장에 앞서 "너무 긴장된다"며 "1시간 전부터 와서 기다리고 있었다"고 하며 누군가를 기다렸다. 이어 "간절히 바라면 이루어진다고 하지 않나 제가 이분을 만나고 싶다고 두 번 세 번 정도 얘기했을 거다"라며 오랜 팬임을 고백했다. 이어 엄정화는 "천사의 얼굴을 한 동굴 목소리의 소유자"라고 필릭스를 소개했고 필릭스의 실물을 본 후에는 "너 진짜 만화다"며 "어떻게 이렇게 멋있을 수가 있냐"며 깜짝 놀랐다.필릭스는 엄정화와 같은 명품 브랜드의 모델인 배우 배두나를 통해 엄정화의 이야기를 들었다고 전하며 "듣기 전에도 영상이 한참 떴을 때 보고 많이 뿌듯했고 오히려 저한테는 큰 영광이었다"라고 마음을 전했다. 또한 필릭스는 과거 엄정화의 영화 '댄싱퀸'을 봤다고 밝히며 "실제로 뵈면 너무 뿌듯할 것 같다는 생각이 많았다"며 "진짜로"라고 덧붙여 엄정화를 기쁘게 했다. 엄정화 역시 필릭스에게 "누나가 너무 좋아한다는 거 아냐"며 반가움을 감추지 못했다.그런가하면 필릭스는 스트레이 키즈 새 앨범 'DO IT'으로 컴백한 것에 대한 이야기도 나눴다. 엄정화가 "안무 연습 영상을 보고 놀란 게 자율 연습임에도 모두가 열심히 하더라"며 열정을 치켜세웠다. 이에 필릭스는 "우리는 항상 팀워크가 좋다"며 "멤버들이 잘 뭉쳐서 하다 보니 이제는 한 몸 같다"고 말했다. 필릭스는 서로 칭찬과 응원을 많이 하는 편이며 "팬들과 함께 성장하자고 한다. 그렇기에 우리는 팬들과 결속돼 있다"며 팬들에 대한 특별한 애정을 드러냈다.파트를 나눌 때 욕심이 나는 부분이 없냐는 질문에는 "연습생 시절 보컬 선생님이 '양보다 질이 더 중요하다'란 말씀을 해주신 적이 있다"며 "결국 내가 맡은 파트를 잘 살리면 된다는 거고 그래서 퀄리티 쪽으로 더 생각하려 한다"라고 자신의 음악 철학을 밝혔다.또한 필릭스는 무대에서 팬들을 보는 것에 대해 "처음엔 조금 부담스러울 수 있다. 왜냐하면 긴장이 되기 때문이다"라면서도 "보면 볼수록 팬들이 빛나는 별 같다"며 "그래서 오히려 '별을 보고 있는 것 같다'는 생각을 하게 된다"거 감사를 표했다. 그러면서 "정말 행복하다"며 "멀리서 팬 분들이 와주시고 함성소리가 진짜 장난이 아니고 인이어를 끼고 있음에도 그 사이로 함성이 들린다"고 고백하며 거듭 만족감을 표했다. 필릭스는 현재 한국 팬들과 월드투어의 마지막을 장식할 콘서트를 준비 중이며 새로운 노래도 추가하여 재미있게 해볼 예정이라고 근황을 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr