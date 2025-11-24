그룹 트리플에스/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 트리플에스 서아가 음원 차트인을 향한 포부를 이와 같이 드러냈다.24일 오후 4시 트리플에스 미소녀즈(msnz)가 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 새 앨범 'Beyond Beauty'(비욘드 뷰티) 기자 간담회를 개최했다.이날 서아는 "우리 활동 목표는 음원 차트인"이라면서 "쉬운 일은 아니겠지만 목표는 크게 잡고 가는 거라더라. 꿈처럼 갖고 있는 목표다. 음원 차트인하면 너무 좋을 것 같다"고 포부를 밝혔다.트리플에스 미소녀즈는 4개의 유닛이 합쳐진 이름이다. 설린, 지연, 소현, 카에데, 시온, 린으로 구성된 유닛 'Moon'(문), 신위, 유연, 마유, 채원, 채연, 혜린으로 구성된 'Sun'(썬), 신위, 유연, 마유, 채원, 채연, 혜린이 속한 유닛 'Neptune'(넵튠) 그리고 하연, 연지, 지우, 유빈, 주빈, 수민으로 이뤄진 유닛 'Zenith'(제니스)까지 총 4개의 유닛이다. 이들의 새 앨범 'Beyond Beauty'는 네 곡의 타이틀 곡으로 구성된 미니 앨범이다.트리플에스의 'Beyond Beauty'는 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr