그룹 트리플에스 유닛 넵튠, 문, 제니스, 선/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 트리플에스/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 트리플에스/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 트리플에스/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

24명의 멤버가 소속된 그룹 트리플에스가 이번엔 4개의 유닛으로 갈라져 각기 다른 매력을 보여줬다.24일 오후 4시 트리플에스 미소녀즈(msnz)가 서울 용산구 블루스퀘어에서 새 앨범 'Beyond Beauty'(비욘드 뷰티) 기자 간담회를 했다.이날 트리플에스 멤버 일부는 유닛 'Sun'(선) 활동으로 몽글몽글한 감성을 표현해 눈길을 끌었다. 강렬한 이미지를 중심으로 활동했던 그간의 모습에서 180도 달라졌다. 이에 대해 유닛 Sun 소속 멤버인 정혜린은 "트리플에스 활동을 하면서 이렇게 귀여운 콘셉트를 잡은 건 처음이다. 나만의 귀여움을 발견하고 표현할 수 있었다"고 했다.각자 유닛의 매력을 어필해달라는 말에 카에데는 손을 번쩍 들곤 "우리 Moon은 유일한 '몽환적인' 유닛이다. 신비로운 분위기의 무대 즐겁게 봐달라"고 외쳤다. 그러자 Sun 소속의 김채연은 웃으며 "미소녀즈 유닛 넷 중에 몽환적인 것도 청량 멋진 것 다 있는데 그럴 땐 또 귀여운 걸 찾게 된다. 결국엔 귀여움이 승리한다"며 너스레를 떨었다.팀별 경쟁은 없냐는 물음에 린은 "꼭 그렇진 않다"며 "이렇게 나누니 새로운 조합을 보여줄 수 있어 기쁘다. 준비할 때 웃느라 눈물까지 났다. 우리 팀워크는 웃음으로 다져졌다"고 고백했다. 박소현은 "유닛 간 경쟁이 전혀 없을 순 없다고 생각한다. 그러나 이 또한 긍정적 영향을 준다. 다른 유닛을 보면서 더 열심히 해야겠다고 생각한다. 성장할 수 있는 경쟁"이라고 덧붙였다. 전체 팀 리더이기도 한 서연은 "팀별 경쟁만 있는 게 아니다. 멤버가 많다 보니 멤버별 인지도 차이도 어쩔 수 없이 생긴다"고 했다.서연은 "우리 활동 목표는 음원 차트인"이라며 "쉬운 일은 아니겠지만 목표는 크게 잡고 가겠다. 꿈처럼 갖고 있는 목표다. 음원 차트인하면 너무 좋을 것 같다"고 했다.트리플에스 미소녀즈는 4개의 유닛이 합쳐진 이름이다. 설린·지연·소현·카에데·시온·린으로 구성된 유닛 'Moon'(문), 신위·유연·마유·채원·채연·혜린으로 구성된 'Sun'(선), 신위·유연·마유·채원·채연·혜린이 속한 유닛 'Neptune'(넵튠), 그리고 하연·연지·지우·유빈·주빈·수민으로 이뤄진 유닛 'Zenith'(제니스) 등이다. 이들의 새 앨범 'Beyond Beauty'는 네 개의 타이틀 곡으로 구성된 미니 앨범이다.트리플에스의 'Beyond Beauty'는 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr