기안84, 결국 벼랑 끝에 내몰렸다…"극한에 맞부딪혀" 스스로 한계 시험 ('극한84')

사진=텐아시아DB

MBC 새 예능 '극한84'가 상상 그 이상의 오지를 배경으로 한 기안84의 초극한 마라톤 도전 영상을 공개했다.공개된 영상은 “이걸 뛰라고?”라는 기안84의 한마디로 시작해, 거칠고 낯선 환경을 압도적인 스케일로 보여준다. 뛰기엔 너무 험한 땅, 숨 막히는 더위와 얼어붙은 듯한 추위, 끝이 보이지 않는 황야의 풍경이 이어지며 보는 이들마저 긴장하게 만든다. 오직 자연의 거대한 위압감만으로도 이번 여정이 얼마나 극한의 도전이 될지를 예고한다.이번 시즌의 배경은 인간의 한계를 시험하는 오지. ‘극한84’의 첫 번째 마라톤은 거칠고 험준한 지형, 예측할 수 없는 날씨, 끝없이 이어지는 황무지 속에서 스스로의 한계를 시험하게 만든다.제작진은 “'극한84'의 이번 도전은 단순한 마라톤이 아니라, 인간의 본능과 한계, 그리고 극한의 자연이 맞부딪히는 생존형 도전”이라며 “기안84가 직접 몸으로 부딪히며 느낀 ‘극한의 리얼’을 통해 시청자들에게 진한 감동과 긴장감을 동시에 전할 것”이라고 밝혔다.‘도전의 끝’을 넘어 ‘극한의 시작’을 예고한 '극한84'. 과연 기안84를 벼랑 끝으로 몰아세운 잔혹한 지역은 어디일지, 그의 새 여정이 어떤 이야기를 남길지 관심이 집중된다.'극한84'는 오는 30일 오후 9시 10분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr