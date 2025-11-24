사진제공=채널A '4인용식탁'

김재원 아나운서가 KBS 퇴사, 프리랜서 선언 후 수입을 언급한다.24일 저녁 8시 10분 채널A '절친 토큐멘터리 – 4인용식탁'에서는 아나운서 김재원 편이 방송된다.이날 방송에서는 KBS에서 30년 6개월간 재직 후 퇴사한 지 3개월 차인 프리 아나운서 김재원이 '아침마당'을 함께 하며 퇴사 전부터 고민을 털어놓은 절친 코미디언 김학래와 배우 이광기를 초대한다.'아침마당'의 최장수 패널이었던 김학래는 하차 후, 자신의 후임으로 온 이광기에게 "내 자리를 가져갔다"고 농담 섞인 불만을 토로한다. 이에 김재원도 "김학래가 한동안 삐쳐있었다"고 털어놓으며 두 사람의 미묘했던 관계가 드러나 웃음을 자아낸다.12년간 '아침마당'을 진행했던 김재원은 "단 한 번도 지각하지 않았다"고 밝히며 "평소 환경보호를 위해서 플라스틱 생수병을 쓰지 않는 등 성실하고 모범적인 삶을 실천하고 있다"고 전한다. 이에 이광기는 "이러니까 형이 예능이 안 들어오는 것"이라며 예능인의 조언을 건네 절친들을 폭소케 한다.김재원은 "퇴사 후 다음 달 통장에 바로 마이너스가 찍혀 놀랐다"며 "동료들에게 밥을 사려고 하면 '네 앞가림도 못하면서 무슨 소리냐'"는 만류를 듣는 등 프리랜서 아나운서의 현실을 솔직하게 털어놓아 절친들의 안타까움을 산다. 이어 그는 "퇴사하면 자연스럽게 스케줄이 들어올 줄 알았는데, 현재 스케줄이 없는 것은 물론 KBS는 3년 동안 출연도 못 하는 처지"라며 "오늘 채널A와 승부를 보겠다"는 각오를 다져 현장을 웃음바다로 만든다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr