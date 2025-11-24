허성태 / 사진제공=엔에스이엔엠

배우 허성태가 영화 첫 주연작 '정보원'에 출연 결심한 과정을 밝혔다.24일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '정보원'의 주인공 허성태를 만났다.'정보원'은 강등당한 왕년의 에이스 형사 오남혁(허성태 분)과 눈먼 돈을 챙겨왔던 정보원 조태봉(조복래 분)이 우연히 큰 판에 끼어들며 벌어지는 범죄 액션 코미디. 허성태는 수사 실패로 강등된 후 열정과 의지, 수사 감각까지 모두 잃고 한몫 챙겨 은퇴할 날만 기다리는 형사 오남혁 역을 맡았다.허성태는 LG전자 해외영업부, 대우조선해양 기획조정실에서 근무하다가 2011년 SBS '기적의 오디션'에 참가하며 늦은 나이에 배우로 데뷔하게 됐다. 데뷔 15년 만에 '정보원'으로 영화 첫 주연작을 하게 된 허성태는 "처음 제안 받았을 때는 거절했다. 시기상조라고 생각했다"고 털어놓았다. 또한 "저는 주연 욕심도 없었고 하루살이처럼 살면서 잘 찍으면 된다고 생각해왔다. 이렇게 성장한 건 다행이고 제가 운이 좋고 인복도 좋은 것 같다"라고 이야기했다.하지만 허성태는 자신의 말을 번복하고 이 영화에 출연을 결심했다. 그는 "예의상 제작자, 감독님을 만나겠다고 했는데, 만나서 얘기해보니 제작자는 '황해' 등 다양한 작품을 성공시킨 분이셨고, 무엇보다 영화를 너무 좋아하는 분이더라. 감독님은 시나리오에 모든 것을 담지 않는 스타일이어서, 영화 내용을 100% 확인하려면 만나야 했다. 만나서 얘기해보니 글로 봤을 때와 느낌이 달랐다. 이들이 정말 나를 원하고 있구나 싶어서 그 자리에서 '알겠다', '열심히 하겠다'며 하게 됐다"고 말했다. 뿐만 아니라 "김석 감독님과 말이 잘 통한다. '정보원'을 통해 감독님과 만나려고 여기까지 왔나 싶은 순간도 많았다. '영화가 대박나겠다'는 시그널은 아닌데 '운명적인 작품'이라는 느낌을 받았다. 어떻게 보면 '거절했지만 제작자, 감독님을 만나보자' 했던 게 다행이다"라고 전했다.'정보원'은 오는 12월 3일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr