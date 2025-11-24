사진=Mnet
사진=Mnet
오늘(24일) 오후 8시 'PLANET C : HOME RACE(플래닛C : 홈레이스)'가 첫 번째 경연 무대를 엠넷플러스 글로벌 스트리밍으로 공개하며 전 세계 플래닛 메이커와의 본격 레이스를 시작한다.

다음 달 6일(토) 첫 공개를 앞둔 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus) 오리지널 서바이벌 'PLANET C : HOME RACE(플래닛C : 홈레이스 / 이하 '홈레이스')' 측은 첫 번째 경연 미션 '플래닛 메이커 프로듀싱 배틀'을 온라인 평가 방식으로 진행한다고 밝혔다. 팬들의 참여 폭을 크게 넓힌 만큼, 모든 플래닛 메이커가 어디에서든 같은 시간에 공개되는 무대를 보고 평가에 참여할 수 있도록 한 것.
사진=Mnet
사진=Mnet
'홈레이스'는 플래닛 시리즈의 무한 확장 버전으로, 데뷔라는 목표를 향해 다시 출발선에 선 플래닛 C 참가자 18인의 거침없는 레이스를 그린다. 총 4회로 구성된 초고속 서바이벌로, 단 2번의 생존 기회만 주어지는 만큼 시즌 전체를 관통하는 긴장감이 한층 높아졌다. 어떤 참가자가 팬들의 선택을 받아 전 세계가 원하는 언리미티드 보이그룹 멤버가 될지 관심이 쏠린다.

오늘(24일) 저녁 8시 엠넷플러스 단독 스트리밍으로 공개되는 '플래닛 메이커 프로듀싱 배틀'은 전 세계 플래닛 메이커(팬덤)의 선택으로 완성된 미션이다. 앞서 진행된 '부스트 미션'을 통해 미션곡, 킬링파트 등 주요 요소를 직접 선정했으며, 그 결과물이 무대에 그대로 반영될 전망. 미션곡은 에스파 'DRAMA', NCT DREAM 'ISTJ', 세븐틴 'HOT'으로 확정됐고, 어떤 조합의 무대가 팬들의 마음을 사로잡을지 궁금증을 불러일으킨다.
사진=Mnet
사진=Mnet
엠넷플러스 스트리밍이 종료 후에는 곧바로 참가자 생존과 직결되는 '경연 무대 온라인 평가'가 오는 26일(수) 오전 10시까지 진행된다. 투표는 개인 투표와 팀 투표로 구성되며, 모든 표는 점수로 환산돼 미션 결과에 반영된다. 평가 결과는 1등 팀 전원 생존, 2등 팀 3명만 생존, 3등 팀 전원 탈락 후보를 결정하게 되어 긴장감을 예고한다.

참가자들의 한계를 깨부수는 열정 넘치는 무대는 물론, 전 세계 플래닛 메이커의 선택이 레이스의 흐름을 어떻게 바꿀지 이목이 집중된다.

이 프로그램은 지난 9월 말 종영한 Mnet '보이즈 플래닛'의 파생작으로, 당시 탈락했던 중국인 연습생들이 다시 도전에 나섰다. 앞서 '보이즈 2 플래닛'을 통해 결성된 8인조 보이 그룹 알파 드라이브 원(ALPHA DRIVE ONE)은 내년 정식 데뷔를 앞두고 오는 28~29일 방송되는 '2025 마마 어워즈'에 출연한다고 알려졌다.

'플래닛 C : 홈레이스'는 12월 6일(토) 첫 공개되며, 매주 토요일 밤 9시 엠넷플러스를 통해 글로벌 선공개된 후 다음 날 밤 8시 Mnet 채널에서 방송된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지