사진=Mnet

사진=Mnet

사진=Mnet

오늘(24일) 오후 8시 'PLANET C : HOME RACE(플래닛C : 홈레이스)'가 첫 번째 경연 무대를 엠넷플러스 글로벌 스트리밍으로 공개하며 전 세계 플래닛 메이커와의 본격 레이스를 시작한다.다음 달 6일(토) 첫 공개를 앞둔 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus) 오리지널 서바이벌 'PLANET C : HOME RACE(플래닛C : 홈레이스 / 이하 '홈레이스')' 측은 첫 번째 경연 미션 '플래닛 메이커 프로듀싱 배틀'을 온라인 평가 방식으로 진행한다고 밝혔다. 팬들의 참여 폭을 크게 넓힌 만큼, 모든 플래닛 메이커가 어디에서든 같은 시간에 공개되는 무대를 보고 평가에 참여할 수 있도록 한 것.'홈레이스'는 플래닛 시리즈의 무한 확장 버전으로, 데뷔라는 목표를 향해 다시 출발선에 선 플래닛 C 참가자 18인의 거침없는 레이스를 그린다. 총 4회로 구성된 초고속 서바이벌로, 단 2번의 생존 기회만 주어지는 만큼 시즌 전체를 관통하는 긴장감이 한층 높아졌다. 어떤 참가자가 팬들의 선택을 받아 전 세계가 원하는 언리미티드 보이그룹 멤버가 될지 관심이 쏠린다.오늘(24일) 저녁 8시 엠넷플러스 단독 스트리밍으로 공개되는 '플래닛 메이커 프로듀싱 배틀'은 전 세계 플래닛 메이커(팬덤)의 선택으로 완성된 미션이다. 앞서 진행된 '부스트 미션'을 통해 미션곡, 킬링파트 등 주요 요소를 직접 선정했으며, 그 결과물이 무대에 그대로 반영될 전망. 미션곡은 에스파 'DRAMA', NCT DREAM 'ISTJ', 세븐틴 'HOT'으로 확정됐고, 어떤 조합의 무대가 팬들의 마음을 사로잡을지 궁금증을 불러일으킨다.엠넷플러스 스트리밍이 종료 후에는 곧바로 참가자 생존과 직결되는 '경연 무대 온라인 평가'가 오는 26일(수) 오전 10시까지 진행된다. 투표는 개인 투표와 팀 투표로 구성되며, 모든 표는 점수로 환산돼 미션 결과에 반영된다. 평가 결과는 1등 팀 전원 생존, 2등 팀 3명만 생존, 3등 팀 전원 탈락 후보를 결정하게 되어 긴장감을 예고한다.참가자들의 한계를 깨부수는 열정 넘치는 무대는 물론, 전 세계 플래닛 메이커의 선택이 레이스의 흐름을 어떻게 바꿀지 이목이 집중된다.이 프로그램은 지난 9월 말 종영한 Mnet '보이즈 플래닛'의 파생작으로, 당시 탈락했던 중국인 연습생들이 다시 도전에 나섰다. 앞서 '보이즈 2 플래닛'을 통해 결성된 8인조 보이 그룹 알파 드라이브 원(ALPHA DRIVE ONE)은 내년 정식 데뷔를 앞두고 오는 28~29일 방송되는 '2025 마마 어워즈'에 출연한다고 알려졌다.'플래닛 C : 홈레이스'는 12월 6일(토) 첫 공개되며, 매주 토요일 밤 9시 엠넷플러스를 통해 글로벌 선공개된 후 다음 날 밤 8시 Mnet 채널에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr