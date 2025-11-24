사진제공=MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'

사진제공=MBC '오은영 리포트 – 결혼 지옥'

'오은영 리포트-결혼 지옥'에 22년간 자신만의 세상에 빠진 남편이 등장한다. 오은영은 비방 부부 남편의 모습에 "도파민이 폭주하고 있는 상태"라고 진단한다. 오은영을 비롯한 MC들은 남편의 모습에 충격을 금치 못한다.24일 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에서는 22년간 자신만의 은밀한 취미에 빠져 모든 것을 잃어버린 남편과 그로 인해 깊은 상처를 안고 살아온 아내, '비방 부부'의 이야기가 공개된다.'비방 부부' 아내는 남편의 은퇴 전까지만 해도 잉꼬부부였다고 회상한다. 하지만 은퇴 후 남편이 자신만의 취미에 빠지며 모든 것이 무너졌다고. 공개된 관찰 영상 속 남편은 24시간 불이 켜져 있는 방에서 무언가에 몰두한 모습이다. 오은영 박사는 미동도 없이 집중하고 있는 남편의 모습에 "도파민이 폭주하고 있는 상태"라고 분석한다.남편은 자신이 22년째 빠져 있는 일의 정체를 공개한다. 남편은 "22년간 만든 나의 걸작"이라며 자신만만한 모습을 보인다. 이를 위해 하루 20시간씩 적어 내려간 노력의 흔적을 공개하기도. 하지만 남편이 '걸작'이라며 목소리 높인 일의 정체가 밝혀지자, 오은영 박사와 MC들은 경악을 금치 못했다. 이에 MC 김응수는 "화가 다 나네"라며 황당해했다는 후문이다.더 큰 충격은 따로 있었다. 남편이 빠진 일로 인해 은퇴 후 무려 5억 원이나 탕진했다는 것. 남편은 이를 위해 아내 몰래 집을 파는가 하면 전세금까지 빼 썼다고 전해져 사태의 심각성을 짐작하게 한다. 오은영 박사는 남편의 중독 증상을 지적하며, 이를 그만두지 못하는 이유에 대해 날카롭게 분석한다.은퇴 후 22년간 이어진 남편의 광기 어린 도파민에 아내는 "저것만 보면 가슴이 뛴다. 우울증이 심해져 정신병동에 입원까지 했다"라며 눈물을 보인다. 남편이 22년간 몰두해 온 일의 정체는 무엇일까. '비방 부부'의 이야기는 24일 밤 9시 시청자들을 찾아간다.이날 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 147회는 연말 편성 변경으로 인해 정규 편성 시간대인 밤 10시 50분보다 빠른 밤 9시 시청자들을 찾아간다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr