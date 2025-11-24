SNS

트로트 가수 장윤정이 건강 적신호를 보였다.장윤정은 24일 자신의 계정에 "아파서 사족 보행을 이틀을 하다 어제 식은땀 흘리면서 행사를 간신히 다녀와서 오늘은 장 보러 갑니다"라며 도경완과 함께 찍은 셀카 한 장을 게재했다.이어 장윤정은 "잠들어있는(기절) 머리 맡에 두고 간 하영이 편지에 막 눈물이 날 뻔하고. 회복 중이니 너무 걱정 마세요. 내일부터는 날아다니겠습니다! 겨울철 건강관리 잘 하세요♥"라고 적었다.특히 딸 하영 양은 장윤정에게 "엄마 괜찮아? 하영이 걱정 너무 많이 나서 편지 썼어. 엄마 괜찮으면 나랑 같이 놀고 산책 엄마가 허락하면 하자. 엄마가 내가 아프면 엄마 슬프다 했지? 나도 엄마 아프니깐 너무 슬퍼. 엄마 내가 케어를 해줄게. 왜냐면 엄마 매일 케어 했으니까 나를. 그리고 사랑해"라는 손편지를 썼다.장윤정은 2013년 6월 도경완과 결혼 후 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr