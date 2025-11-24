사진제공=TV조선

송가인이 '미스트롯4' 마스터로 출격한다.2025년 12월 TV CHOSUN ‘미스트롯4’가 첫 방송된다. ‘미스트롯’ 시리즈는 대한민국에 트롯 신드롬을 일으킨 대표 트롯 오디션으로, 송가인·양지은·정서주 등 국민 트롯 디바들을 탄생시켰다.이런 가운데 ‘미스트롯4’ 제작진이 이번 시즌 전례 없이 냉철하고 뜨거운 심사를 책임질 NEW 마스터를 공개했다. 바로 ‘미스트롯’ 시리즈가 탄생시킨 국민 트롯 여제 송가인이 그 주인공이다. ‘미스트롯’ 초대 우승자인 송가인은 특유의 한 서린 보이스와 압도적인 가창력으로 단번에 국민 트롯 가수로 등극했다.그동안 송가인은 ‘미스트롯’, ‘미스터트롯’ 시리즈에서 수차례 마스터 러브콜을 받았으나 “아직은 누구를 평가할 정도가 아니다”라며 출연을 고사해 왔다. 시리즈 사상 최초로 ‘미스트롯’ 마스터에 도전한 송가인은 무르익은 선배미를 발산하며 대활약을 펼칠 예정이다. 송가인은 7년 만에 마스터로 금의환향한 것에 대해 “친정집에 돌아온 느낌”이라는 남다른 소감을 전해 팬들과 시청자들의 기대감을 한껏 끌어올린다.최근 진행된 마스터 예심 녹화에서는 ‘한 많은 대동강’, ‘용두산 엘레지’, ‘거문고야’, ‘아사달’ 등 송가인을 대표하는 곡들을 선택한 참가자들이 잇따라 등장해 송가인의 위상을 실감하게 했다는 후문이다.송가인은 국악 전공자, 현역 가수들에 대한 냉정한 평가로 참가자들을 떨게 만들며, ‘미스트롯3’ 영탁 마스터에 이어 참가자들의 “통곡의 벽”이라고 불리기도 했다고.제작진은 “송가인 마스터는 선배 마스터의 수장으로서 결코 녹록지 않은 마스터의 위엄을 보여줄 것”이라면서 “반면, 좋은 무대를 보여준 참가자에게는 확실한 칭찬과 격려를 아끼지 않으며 카리스마와 따뜻함을 동시에 선보였다”고 전했다.송가인의 따뜻하고도 날카로운 심사평에 참가자들의 반응도 뜨거웠다. 이에 대해 제작진은 “참가자들이 송가인 선배의 심사평 한마디가 엄청난 자양분이자 공부가 된다며 심사평을 요청하는 일이 생기기도 했다”라며 현장 분위기를 전해 송가인이 들려줄 심사평에 궁금증을 더한다.앞서 모니카와 박세리의 마스터 합류 소식으로 화제를 모은 ‘미스트롯4’는 남은 마스터 라인업에 대한 기대와 함께 최근 첫 예심 녹화를 마치고 본격 레이스에 돌입했다. 트롯 명가 TV CHOSUN ‘미스트롯4’는 12월 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr