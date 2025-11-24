사진=FNC

Mnet '보이즈 2 플래닛' 출신 최립우가 소년미 가득한 콘셉트 포토를 최초 공개했다. 그는 9월 말 10위로 탈락한 뒤 여러 매거진과 웹 예능의 러브콜을 받고 있다.소속사 FNC엔터테인먼트는 24일 0시 공식 SNS 채널을 통해 최립우 싱글 앨범 'SWEET DREAM'(스위트 드림)의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.사진 속 최립우는 마치 꿈속 같은 다채로운 색감의 공간에서 순간을 만끽하는 모습이다. 티 없이 맑은 미소가 그만의 순수한 분위기를 극대화하며 시선을 사로잡는다. 또한 토끼, 체리 등 최립우의 별명과 연관된 스티커들은 깨알 같은 재미를 선사하며 톡톡 튀는 매력을 예고한다.12월 3일 오후 6시 발매되는 최립우의 싱글 앨범 'SWEET DREAM'은 'SWEET'와 'DREAM' 두 가지 감정을 중심으로, 한 소년이 노래로 써 내려가는 달콤했던 순간들과 꿈을 향한 여정을 담은 앨범이다. 타이틀곡 'UxYOUxU'(유유유)를 포함해 수록곡 'Fresh'(프레시), '안녕 My Friend'(안녕 마이 프렌드)까지 총 3곡이 수록됐다.타이틀 포스터부터 트랙리스트, 콘셉트 포토 등 다양한 티징 콘텐츠가 연일 공개되고 있는 가운데, 최립우가 솔로 아티스트로서 선보일 새로운 모습에 더욱 기대가 높아진다.최립우는 앨범 발매에 이어 오는 12월 20일 2025 Chuei Li Yu Fan Meeting 'Drawing Yu'(2025 최립우 팬미팅 '드로잉 우')를 개최하고 팬들과 만날 예정이다. 해당 공연은 티켓 오픈 직후 전 회차 매진을 기록하며 높은 관심을 입증했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr