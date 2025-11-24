트리플에스, 앨범 '비욘드 뷰티(Beyond Beauty)'를 발매[TEN포토]

걸그룹 트리플에스(tripleS)가 24일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 새로운 디멘션 미소녀즈(msnz)의 앨범 'Beyond Beauty' 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.트리플에스 미소녀즈(msnz)의 moon은 설린과 지연, 소현, 카에데, 시온, 린으로, sun은 신위, 유연, 마유, 채원, 채연, 혜린으로 구성됐다. neptune에는 서연과 다현, 나경, 니엔, 코토네, 서아가, zenith에는 하연, 연지, 지우, 유빈, 주빈, 수민이 합류했다.디멘션(DIMENSION)는 팬들의 선택으로 탄생하는 일종의 트리플에스 유닛, 그래비티(Gravity)는 공식 애플리케이션 코스모(COSMO)에서 팬들이 직접 진행하는 투표.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr