'강동원 닮은꼴' 키 2m 김요한, 지지 않을 자신 있다더니…"이래서 다친다는 구나"('뛰산2)

MBN 마라톤 예능 ‘뛰어야 산다’ 시즌2에 ‘강동원 닮은꼴’ 전 배구선수 김요한이 깜짝 등판한다.24일 밤 10시 10분 첫 방송하는 MBN ‘뛰어야 산다’ 시즌2는 ‘열혈 러너들의 극한 레이스’를 부제로, 러닝에 진심인 스타들이 전국 각지의 크루들과 맞붙는 ‘최강 크루전’을 담는다. 시즌1에서 단장, 부단장, 중계단, 코치로 활약했던 션, 이영표, 양세형, 고한민이 이번 시즌 정식 플레이어로 변신해 한층 뜨거운 경쟁을 펼칠 예정이다.이런 가운데, 전 배구선수 김요한이 ‘스페셜 게스트’로 첫 레이스에 합류한다. 10km를 달리는 ‘제2회 리스펙트런’에 참여한 그는 2m에 육박하는 피지컬로 미친 존재감을 발산한 뒤, “운동은 어디 가서 지지 않을 자신 있다”는 당찬 각오를 밝힌다. 하지만 레이스 중 급격히 흔들리는 표정과 함께 “이래서 처음에 다친다고 하는 구나”라고 토로한다. 과연 그가 과연 완주에 성공할 수 있을지 궁금증이 쏠린다.시즌2 ‘뉴페이스’ 임세미도 시즌2의 에이스로 기대를 한 몸에 받는다. 풀코스 완주 경험만 4회, 서브4 기록까지 갖춘 그는 “여자 1위도 노려볼 만하다”며 자신감을 드러낸다. 특히 그는 햇볕이 내리쬐는 레이스 환경에 대해, “타면 안 된다”면서 “그늘에서는 속도를 낮추고 햇볕에서는 빨리 달리겠다”는 ‘미모 사수 전략’을 공개하기도 해 웃음을 더한다.또 다른 ‘뉴페이스’ 정혜인은 특유의 운동 감각을 내세우며 “운동 빼면 시체”라고 어필한다. 그런데, 그는 레이스 도중 “다리가 내 다리가 아닌 것 같다”며 힘겨워 하고, “사실은 축구 예능 촬영 중 부상을 당해 6주간 운동을 못 했다”고 털어놓아 안타까움을 자아낸다. 다행히 그는 다시 정신을 다잡은 뒤 “포기하지 않고 끝까지 가겠다”고 말한다. 과연 정혜인이 자신의 목표인 ‘10km 레이스, 1시간 이내에 완주하기’에 성공할 수 있을지 이목이 집중된다.시즌1에서는 ‘중계진’이었지만 시즌2에서는 ‘플레이어’로 나선 양세형은 출발과 동시에 ‘핵인싸 러너’ 면모를 뽐낸다. 그는 레이스에 참여한 시민과 두루 인사를 나누며 “파이팅”을 외치지만, 얼마 후 “말을 너무 많이 해서 힘들다”고 말해 웃음을 자아낸다. 이날 그는 “10km 50분 완주가 목표!”라고 밝힌 바 있다. 특유의 긍정 에너지와 근성으로 목표를 달성할 수 있을지 관심이 모아진다.전 배구선수 김요한을 비롯해 임세미, 정혜인 등 새로운 ‘뛰산 크루’의 첫 레이스는 24일 밤 10시 10분 MBN ‘뛰어야 산다’ 시즌2 첫 방송에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr