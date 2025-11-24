사진=tvN

이정재와 임지연은 서로의 목소리를 알아차릴까. 두 사람이 출연하는 '얄미운 사랑'은 지난 3일 5.5% 시청률로 출발했지만, 6회에서 3.1%로 하락한 수치를 기록했다. 이정재와 임지연은 실제로 18살 차이가 나 방송 전부터 이슈 됐다.tvN 월화드라마 '얄미운 사랑' 측은 7회 방송을 앞둔 24일, 들뜬 표정으로 통화를 나누는 임현준(이정재 분)과 위정신(임지연 분)의 스틸컷을 공개했다. 여기에 단독 보도한 특종의 주인공인 윤정호(장광 분)를 찾아간 위정신의 모습까지 공개해 궁금증을 증폭시킨다.지난 방송에서 임현준과 위정신은 중고 거래 앱에서 시작된 인연을 이어 나갔다. 꼬일 대로 꼬인 현실의 관계를 상대에게 털어놓으며 위로받기도 했다. 진솔한 대화를 통해 비밀 친구가 된 두 사람의 관계 향방에 기대가 모이는 가운데, 권세나(오연서 분)가 제보한 특종으로 고소 위기에 놓이는 위정신의 엔딩이 긴장감을 높였다.공개된 사진은 '멜로장인' 임현준과 '영혼있음' 위정신이 계속해서 서로의 비밀 친구로 남을 수 있을 것인지 궁금증을 자아낸다. 첫 통화 불발의 아쉬움을 뒤로 하고 드디어 전화 연결에 성공한 두 사람의 얼굴엔 기분 좋은 긴장감과 설렘이 어려 있다. 두 비밀 친구가 익명으로 어떤 대화를 나누게 될지 이목이 쏠리는 가운데, 자칭 '임현준 팬'인 위정신이 그와 똑 닮은(?) '멜로장인'의 목소리에 어떤 반응을 보일지도 궁금해진다.자신에게 찾아온 고소 위기에 직접 나선 기자 위정신의 모습도 흥미롭다. 단독으로 보도한 윤정호의 스캔들 이후, 고소 위기에 처한 위정신은 직접 해결하라는 윤화영(서지혜 분)의 차가운 반응에 윤정호의 자택으로 직접 찾아가게 된다. 위기의 순간에도 살아있는 위정신의 날카로운 눈빛과 불편한 표정으로 삿대질하는 윤정호의 대비는 이번 사건의 결말을 더욱 궁금케 한다.제작진은 "오늘(24일) 방송되는 7회에서는 위정신에게 찾아온 고소 위기 그 이후가 그려진다. 위정신의 특종 속에 숨겨진 비밀은 무엇일지 지켜봐 달라"면서 "서로의 일상에 점차 큰 존재로 자리 잡아 가는 '멜로장인'과 '영혼있음'의 비밀 친구 관계성 역시 흥미로울 것"이라고 전했다.'얄미운 사랑' 7회는 오늘(24일) 저녁 8시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr