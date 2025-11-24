사진=배우 김보라 인스타그램

배우 김보라가 최근 화제를 모았던 비키니 사진과 관련해 배경을 설명했다.김보라는 23일 개인 SNS에 "이번에 올린 비키니는 저의 하나뿐인 친구가 1~2년 동안 준비한 브랜드입니다"라고 적었다. 이어 "전부 끈으로 돼 있어서 체형 상관없이 모두가 착용할 수 있는 아이템"이라며 "항상 홍보해 주겠다고 해놓고 이제서야 알리게 됐습니다"라고 덧붙였다. 김보라는 "피부 톤이 밝지 않은 분들은 스카이 색을 추천한다"고 조언하며 "내 친구 파이팅"이라는 글로 브랜드 홍보에 나섰다.김보라는 지난달 개인 SNS에 비키니 착용 사진을 공개해 주목받았다. 공개된 사진에서 복근, 어깨 라인, 허리선이 드러나 화제를 모았다.김보라는 지난해 6월 영화 '괴기맨숀'을 통해 인연을 맺은 조바른 감독과 3년 교제 후 결혼했으나, 11개월 만인 올해 5월 이혼 소식을 알렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr