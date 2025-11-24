김대호/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=MBC에브리원 ‘위대한 가이드25-대다난 가이드’

'위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 자연파 김대호와 자연 애호가 효정이 열광하는 본격 백두산 여행이 시작된다.오는 25일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 5회에서는 '백둥이들' 김대호, 최다니엘, 전소민, 오마이걸 효정이 드디어 백두산에 도착해 본격적인 탐방을 펼친다. 여행 취향이 극과 극인 네 사람의 예측 불가 '백두산 베이스캠프' 적응기가 색다른 재미를 선사할 전망이다.이날 '백둥이들'은 백두산 자락의 이도백하 마을에서 베이스캠프를 마련하고 준비에 나선다. 하얼빈과 연길을 지나 도착한 백두산은 자연이 주는 웅장함 그 자체를 느끼게 한다. 김대호는 "여태까지는 과정이었고, 이제 진짜 목적지"라며 들뜬 기색을 숨기지 못한다. 지난 시즌 내내 오지·자연 여행에 환호하던 그의 '찐 텐션'에 전소민은 "이렇게 밝게 웃는 모습 처음 본다"며 놀라워한다.김대호 못지않게 흥분한 멤버는 오마이걸 효정. "너무 신나지 않아?"라며 즐거워하자 최다니엘은 "대호 형이 두 명 있는 것 같다. 여자 김대호다"라고 감탄한다. 스튜디오에서 김대호가 "대호라인 콜?"이라 묻자, 효정이 "콜!"을 외치며 '루키 자연인' 탄생을 선언한다.반면 도시 여행을 선호하는 얼반파 최다니엘과 전소민은 순식간에 텐션이 낮아지며 하얼빈과 연길을 그리워한다. 특히 김대호의 여행 스타일을 누구보다 잘 아는 최다니엘은 "이제 내 행복은 끝났구나"라며 현실을 받아들이지 못하고 멘붕에 빠진다.그럼에도 네 사람은 백두산의 기운을 품었다는 'OO 약수'를 맛볼 수 있다는 말에 함께 약수 채취에 나선다. 이 과정에서 전소민이 산속에서 정체불명의 생명체를 마주하고 "곰인 줄 알았다"며 기겁해 현장을 뒤집어 놓는다. 우여곡절 끝에 'OO 약수'를 맛본 뒤 자연파 김대호, 효정과 얼반파 최다니엘, 전소민이 극과 극 평가를 내린다고 해 호기심을 증폭시킨다.MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 오는 25일 오후 8시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr