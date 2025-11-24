사진=그레이트엠엔터테인먼트

그레이트엠엔터테인먼트 소속 82메이저가 글로벌 DJ와 손잡았다.그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 오늘(24일) 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 '트로피(TROPHY)(Jeonghyeon Remix)'를 발매한다.이 곡은 지난달 30일 발매된 미니 4집 타이틀곡 '트로피(TROPHY)'의 리믹스 버전 음원이다. 82메이저는 강렬한 베이스라인이 돋보이는 테크하우스 장르의 원곡 '트로피'에 글로벌 EDM을 입혀 새로운 매력을 선사할 예정이다.리믹스 제작에는 국내 EDM 신을 대표하는 차세대 DJ 겸 프로듀서 정현(Jeonghyeon)이 참여했다. 정현은 네덜란드 출신의 슈퍼스타 DJ 마틴 개릭스(Martin Garrix)의 공식 서포트를 비롯해 일본 최대 규모의 댄스 뮤직 페스티벌 '울트라재팬'(Ultra Japan) 등 글로벌 무대에서 활동한 실력파 프로듀서다.82메이저는 '트로피' 원곡의 중독적인 사운드와 압도적인 퍼포먼스로 큰 화제를 모은 만큼, 실력 있는 국내 프로듀서와의 협업으로 국제적인 EDM 신과 팬층까지 저변을 넓힐 전망이다.2023년 데뷔한 82메이저는 미니 4집 '트로피'를 통해 발매 5일 만에 초동 10만 장을 돌파하는 '커리어 하이'를 기록하며 꾸준한 성장세를 보여줬다. 멤버 전원이 작사, 작곡에 참여해 '자체 제작돌'로서의 역량까지 드러낸 이들은 음악과 퍼포먼스 두 영역에서 모두 경쟁력을 강화했다는 평을 받았다. 이에 힘입어 12월 일본 도쿄에서 첫 일본 팬미팅을 개최하고 활동 영역을 확장한다.한편 82메이저의 '트로피(TROPHY)(Jeonghyeon Remix)' 음원은 오늘 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr