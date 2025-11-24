/ 사진 제공: JTBC 토일드라마 영상 캡처

/ 사진 제공: JTBC 토일드라마 영상 캡처

배우 류승룡이 출연 중인 JTBC 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’가 자체 최고 시청률을 경신했다.지난 23일(일) 방송된 JTBC 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’(이하 ‘김 부장 이야기’)(연출 조현탁, 극본 김홍기, 윤혜성, 제작 SLL, 드라마하우스, 바로엔터테인먼트) 10회에서는 고민과 상처를 직면하고 해소하기 위해 노력하는 김낙수(류승룡 분)의 변화가 펼쳐졌다. 이에 10회 시청률은 수도권 6%, 전국 5.4%로 자체 최고 시청률을 경신했다.(닐슨코리아 유료가구 기준) 앞서 ‘김 부장 이야기’는 첫 회 전국 시청률 2.9%를 기록했다.김낙수가 대리운전을 하다 사고를 당했다는 소식을 듣고 놀란 박하진(명세빈 분)과 김수겸(차강윤 분)은 곧바로 병원을 찾아가 김낙수의 상태를 확인했다. 최근 부쩍 이상해진 남편의 행동에 의아함을 느끼던 박하진은 정신과에 가보자고 했지만 사람들의 시선과 정신과에 대한 편견이 가득했던 김낙수는 단호히 이를 거절했다.그러나 김낙수의 병세는 점점 나빠지고 있었다. 상가 사기부터 가족들과 직장 사람들에게 들었던 말들, 억대 부채까지 온갖 고민들은 김낙수의 마음을 한없이 무겁게 짓눌렀다. 숨도 제대로 쉬지 못하면서 괜찮은 척하는 남편에게 박하진은 처음으로 큰 소리를 내지르며 “정신 차려, 김낙수”라고 절규했고 김낙수는 끝내 아내의 손에 끌려 병원으로 향했다.사람들의 눈을 피해 조용한 병원을 찾던 김낙수는 자신이 산 상가 위층에 자리 잡은 정신과를 찾았다. 김낙수와 똑같은 10억대의 분양사기 피해자이자 정신과 의사 나대룡(허남준 분)은 ‘공황장애’라는 진단을 내리며 앞으로 그가 해야 할 일들을 차근차근 짚어줬다.하지만 그동안 살아왔던 방식이 있었기에 하루아침에 이를 바꾸기는 어려울 터. 설상가상 아내 박하진에게 상가 매입 사실뿐만 아니라 아들 김수겸이 빚을 지고 있다는 사실까지 들키게 됐다. 자신에게 한 마디 상의도 없이 고액의 사고를 친 남편과 아들을 바라보던 박하진은 크게 실망하며 자리를 떠나 김낙수를 더욱 심란하게 했다.집에도 가지 못하고 상가에서 먹고 자던 김낙수는 나대룡을 뜻밖의 장소에서 마주치고 그의 말에 이끌려 차근차근 자신의 속마음을 털어놓기 시작했다. 태어났을 때부터 형 김창수(고창석 분)와 비교당하며 큰 탓에 모든 것이 경쟁이나 다름없었던 김낙수는 잊고 있었던 자신의 상처를 불현듯 자각하고 형 김창수를 무작정 찾아갔다.오랜만에 형을 찾아가 이런저런 이야기를 나누던 김낙수는 마음속에 오래 묵혀놨던 서운함까지 모두 쏟아냈다. 처음으로 동생의 아픔을 들은 김창수는 생각에 잠겼고 서툴지만 진심을 담은 사과를 건넸다. 자신의 인생을 뒤흔든 원인이라 여겼던 그날의 아픔이 허무하게 해소되자 김낙수는 복잡하면서도 후련한 감정에 사로잡혔다.후련한 감정으로 나대룡과의 대화를 이어가던 김낙수는 진짜 ‘나’의 모습을 조금씩 찾아가던 중 자신 역시 여전히 아들에게 자신의 방식을 강요했던 사실에 대해 마주했고 아들 김수겸과 대화를 시도했다. 이한나(이진이 분)를 통해 아버지의 이러한 강요 역시 애정표현임을 알게 된 김수겸도 기꺼이 김낙수의 손을 붙잡았고 함께 대리운전을 하며 사태를 수습하기 위해 노력해 훈훈함을 안겼다.김낙수 부자의 사이가 돈독해지는 동안 생계를 해결할 방법을 고민하던 박하진은 집을 내놓기로 결심했다. 남편의 인생을 모두 바쳐 산, 그야말로 김낙수의 트로피나 다름없는 집이었지만 트로피를 뜯어먹고 살 수는 없는 상황. 깊은 생각 끝에 결국 매각을 선택한 박하진의 결정이 김 부장 패밀리의 앞날에 어떤 영향을 미칠지 관심이 집중된다.오는 29일(토) 밤 10시 40분에 방송되는 JTBC 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’ 11회에서 계속된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr