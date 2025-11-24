레이디제인♥임현태, 결혼 2년 만에 불화 맞았나…쌍둥이 출산 후 살얼음판 분위기 "진짜 미치겠다" ('동상이몽')

/ 사진=SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘

2023년 결혼한 가수 레이디제인과 임현태 부부가 갈등을 보인다.24일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘(이하 ‘동상이몽2’)에서는 쌍둥이 출산 후 현실 육아 전쟁을 겪고 있는 레이디제인, 임현태 부부의 이야기가 최초 공개된다.이날 방송에서는 레이디제인, 임현태 부부의 쌍둥이 출산 후 일상이 첫 공개된다. 임현태는 출산 직후부터 매일 분 단위로 수유 시간을 기록할 뿐만 아니라, 수유 각도까지 체크하는 등 육아에 지나치게 집착하며 ‘완벽주의 아빠’ 면모를 드러냈다. 이에 레이디제인은 “당신 때문에 노이로제! 진짜 미치겠다”라며 폭탄 발언을 쏟아냈다. 급기야 부부의 갈등이 살얼음판 분위기로 고조됐다.레이디제인, 임현태 부부는 극과 극 교육관으로 또 한 번 충돌했다. 임현태가 생후 118일 된 쌍둥이들의 교육을 위해 ‘강남 8학군’으로 이사를 가자고 제안한 것. 심지어 “집안에 판검사는 나와야 한다”, “이미 부동산을 알아봤다”는 폭탄 발언까지 더해 레이디제인의 분노를 폭발시켰다.레이디제인은 “애가 겨우 백일 지났는데 오버다”라며 참지 못했고, 부부간 또 한 번 갈등이 벌어졌다. ‘극성 아빠’ 임현태와 ‘자유주의파’ 레이디제인의 ‘육아이몽’은 스튜디오에서도 수많은 갑론을박을 낳았다.24일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr