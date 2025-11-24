사진=텐아시아DB

누적 연봉 1900억을 기록한 전 야구선수 추신수가 '야구여왕'에서 선수별 등급을 발표한다.추신수는 오는 25일 방송되는 채널A 예능 '야구여왕'에서 국내 50번째 여성 야구단 블랙퀸즈를 구성하기 위한 입단 테스트를 진행한다.이에 육상 김민지, 리듬체조 신수지, 핸드볼 김온아·박하얀, 유도 김성연, 수영 정유인, 스피드스케이팅 김보름, 소프트볼 아야카, 복싱 최현미, 사격 박보람, 조정 이수연, 축구 주수진, 아이스하키 신소정, 배드민턴 장수영, 테니스 송아가 추신수를 비롯해 단장 박세리, 코치 윤석민 앞에서 자신의 야구 기량과 잠재력을 뽐낸다.테스트 종료 직후 추신수는 "선수들의 등급을 발표하겠다. A등급은 바로 주전 투입, B등급은 실력 향상 후 경기 출전, C등급은 벤치행이자 방출 후보"라고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 한다. "잔인하다, 가혹해"라는 말이 오가며 분위기가 차갑게 굳은 가운데, 실력을 입증받은 A등급과 노력이 필요한 B등급 선수들의 이름이 차례로 불린다. 이때 추신수는 "사실상 B-인 유일한 선수가 존재한다. 벤치에 둘 정도는 아니지만 경기를 뛰기도 불안한 상태"라며 등급 판별 보류자를 언급한다.마지막으로 방출 후보인 C등급이 발표되자, 해당 선수들은 "나 자신에게 짜증이 난다, 충격이다", "앞으로 몸을 갈아서 야구 연습에 올인해야겠다, 방출만은 절대 안 된다"라며 승부욕을 불태운다. C등급의 굴욕을 맛본 주인공이 누구일지 궁금증이 커지는 가운데, 선수들은 이날의 일정 종료 후 즉석에서 첫 번째 팀 연습에 돌입한다. 이들의 열정 가득한 훈련 현장을 지켜본 박세리 단장과 윤석민 코치는 "운동선수들은 역시 다르구나, 모든 것에 진심"이라며 흐뭇한 표정을 짓는다.'야구여왕'은 각기 다른 스포츠 종목에서 활약한 레전드 여성 선출들이 야구라는 낯선 무대에 도전장을 내미는 스포츠 예능이다. 오는 25일 오후 10시에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr