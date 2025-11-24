/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공: JTBC

행사비 2800만원을 받는다고 알려진 가수 이찬원이 흥분한 면모를 보인다.JTBC ‘톡파원 25시’(연출 홍상훈, 김선준)에서는 먹방 크리에이터 쯔양, 미술사 강사 이창용이 출연한 가운데 미국, 일본의 피자 대결 2탄과 프랑스 엑상프로방스의 폴 세잔 투어를 전한다.이날 이뤄지는 피자 대결 1라운드에는 마르게리타 피자와 조개가 잔뜩 얹어진 클램 피자를 맛볼 수 있는 미국 최초의 피자 가게가 강력한 선공을 날린다. 특히 손님으로 가득 찬 내부가 공개되자 이찬원은 “어! 저 내 갔다!”라며 사투리까지 튀어나올 정도의 찐 반응을 보인다고.일본에서는 톡파원이 57년간 피자만을 연구했다는 피자 장인의 가게를 찾아 시그니처 메뉴인 치즈를 듬뿍 얹은 믹스 피자를 경험해 모두의 부러움을 산다. 이곳은 이탈리아가 아닌 독일산 모차렐라를 사용하는 것으로 알려져 호기심을 자극한다.강경 파인애플 피자 반대파인 알베르토의 눈길을 붙든 미국 하와이의 하와이안 피자도 등장한다. 잘게 썬 파인애플과 하와이 전통 음식인 칼루아 포크를 얹은 피자가 나오자 출연진들은 먹음직스러운 비주얼에 감탄을 터뜨린다. 반면 알베르토는 “김치찌개에 파인애플 넣으면 맛있을 것 같냐”며 강력 반발해 현장을 웃음바다로 만든다.그런가 하면 프랑스 남부 엑상프로방스에서 ‘현대 미술의 아버지’ 폴 세잔의 흔적을 따라가는 랜선 투어도 진행된다. 세잔이 미술 공부를 했던 그라네 미술관에서 인류 3대 사과로 꼽히는 사과 정물화를 감상한 톡파원은 폴 세잔이 약 270점에 달하는 사과 그림을 남긴 이유를 공개해 시선을 끈다. 이어 세잔의 대표 연작 ‘카드놀이 하는 사람들’도 살펴보는데, 그중 한 작품은 약 2,800억 원에 판매된 최고가 작품으로 알려져 실물이 궁금해진다.이어 폴 세잔의 해를 기념해 한정 메뉴를 선보이는 글로벌 미식 가이드 선정 1스타 식당을 방문한다. 이곳에서 톡파원은 밤 크림과 올리브를 곁들인 오리 요리와 상큼한 과일 디저트를 맛봐 과연 이 요리들이 폴 세잔과 어떤 연결고리가 있을지 이목이 쏠린다. 마지막으로 폴 세잔의 가족들이 40년간 머물렀던 자 드 부팡 저택을 소개한다. 넓은 정원 곳곳에 배치된 세잔의 작품과 가족이 실제로 지냈던 공간을 둘러볼 예정이다.JTBC ‘톡파원 25시’는 오늘(24일) 저녁 8시 50분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr