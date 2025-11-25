사진=에이스팩토리

2014년 천상지희 린아와 결혼해 두 자녀를 품에 안은 장승조가 다양한 매력을 자랑한다. 넷플릭스 '당신이 죽였다'로 글로벌 이목을 집중시키고 있는 배우 장승조의 새 프로필 사진이 공개됐다.24일 에이스팩토리는 공식 SNS를 통해 장승조의 새 프로필 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 장승조는 부드럽고 따뜻한 매력부터 어른 남자의 클래식한 섹시함이 묻어나는 무드까지 다채로운 매력을 뽐내며 시선을 사로잡았다.장승조는 화이트 컬러의 니트를 입은 사진에서 부드러운 멜로 눈빛으로 카메라를 응시하는가 하면, 하늘색 셔츠를 입은 컷에서는 깊은 눈빛과 은은한 미소로 설렘을 선사했다. 이어 블랙 슈트와 셔츠를 입은 컷에서는 그의 클래식한 섹시함이 더욱 돋보이며 한층 더 깊어진 매력을 선보였다.장승조는 새 프로필 컷만으로도 그가 선보이는 선악을 넘나드는 다양한 캐릭터의 향연을 느낄 수 있게 했다. 최근 넷플릭스 시리즈 '당신이 죽였다'를 통해 악의 끝을 그림으로써 글로벌 이목을 사로잡고 있는바. 섬세한 캐릭터 표현으로 완벽한 1인 2역을 소화했다는 호평과 함께 장승조의 열연이 빛을 발하고 있는 가운데 넷플릭스 글로벌 톱 10 시리즈(비영어) 부문 1위, 71개국 톱10 리스트에 오르며 큰 사랑을 받고 있어 장승조의 새 프로필 컷에도 시리즈 시청자들의 이목이 쏠리고 있다.장승조는 SBS 새 금토 드라마 '멋진 신세계'를 차기작으로 확정했다. '멋진 신세계'는 경이로운 조선 악녀 '신서리'(임지연 분)과 대한민국 악질 재벌 '차세계'(허남준 분)의 '혐관' 로맨스를 담은 드라마로, 장승조는 극 중 굴지의 기업 차일 그룹의 핵심 사업체 차일 건설의 사장 '최문도' 역을 맡았다. 능력은 물론 대외적 이미지까지 출중한 재벌 야망캐로 분할 장승조의 새로운 모습에 기대가 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr