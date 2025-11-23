사진 = 권은비 인스타그램

가수 권은비가 상큼한 근황을 전했다.최근 권은비는 자신의 인스타그램에 "베리밤은 딸기지"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 권은비는 권은비는 딸기 프린트가 새겨진 머리수건과 레드 카디건을 매치해 상큼한 분위기를 자아냈다. 흰색 오버롤과 조화된 붉은색 포인트는 겨울 시즌 특유의 따뜻하고 사랑스러운 감성을 강조했다. 손에는 딸기가 가득 올려진 케이크를 들고 있어 마치 동화 속 ‘딸기 요정’을 연상케 한다. 또 다른 컷에서는 레드 체크 원피스와 헤어밴드로 귀여움을 더하며 카메라를 향한 눈빛에서는 고혹적인 매력까지 풍긴다.팬들은 "은비는 레드지", "진짜 백설공주님", "너무 예뻐", "화이팅", "더 빛나네요", "아름다워요" 등의 반응을 보였다.앞서 권은비는 김민주와 함께 SPC '파리바게뜨' 모델로 발탁된 바 있다. 권은비는 "예전에 아르바이트를 한 적이 있어서 파리바게뜨는 제게 더 특별하게 느껴진다"며 "그때 느꼈던 따뜻함을 이제는 모델로서 더 많은 분께 전하겠다"고 소감을 밝혔다.한편 1995년생으로 30세인 권은비는 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr