사진=텐아시아DB

사진='놀면 뭐하니?' 캡처

사진='놀면 뭐하니?' 캡처

방송인 정준하가 '놀면 뭐하니?'에서 유재석을 공개 저격했다.지난 22일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 인사모(인기 없는 사람들의 모임)의 첫 번째 인기투표 결과가 공개됐다.이날 유재석은 "'인사모' 방송 후 많은 분이 호응해 주셨다"라며 말문을 열었다. 주우재는 "이슈가 많이 됐다"고 말했고, 바가지 논란으로 화제가 됐던 정준하는 "바가지 논란을 씌워서, 없는 얘기 만들어가지고. 성태에게 메뉴를 추천한 것뿐인데"라며 얼굴을 찌푸렸다.김광규는 "추천한 메뉴를 같이 먹었냐"고 물었다. 바가지 논란에 이어 무전취식 논란이 불거지자 정준하는 "내가 먹으면 돈 받으면 안 되냐. 아 이거 장사 못 해 먹겠네. 너무 어이가 없어서"라며 목소리를 높였다.이후 녹화를 이어가던 중 주우재의 멘트가 마음에 들지 않았던 정준하는 "주우재는 인기가 없다"고 말했다. 그러나 유재석은 "인기 있다니까. 팬덤이 있어"라고 반응했다. 이에 정준하는 "자기 식구 감싸는 거 봐. 남의 프로그램 가면 이런 게 제일 불편하다"라며 유재석을 공개 저격했다.이날 방송에서는 이종격투기 선수 최홍만과 그의 10살 연하 여자친구가 언급되기도 했다. 유재석은 "오늘 대기실에 최홍만이 썸타는 그분과 함께 오셨다. 그분이 '내가 사진 찍어줄까?'라고 하시더라"고 말했다. 허경환은 "연예인이 썸녀와 함께 촬영장에 온 거 처음 봤다. 너무 신기했다"고 덧붙였다.그러자 최홍만은 "솔직하게 말씀드리면 유재석이 보고 싶어서 짬 내서 왔다"고 설명했다. 주우재가 "대기실에 연예인이 9명 있었는데, 정말 재석이 형만 사진 찍고 갔다"고 하자 최홍만은 "다른 사람 관심이 없다고 하더라"며 웃어 보였다.한편 지난 21일 오후 이이경은 자신의 SNS에 '면치기' 논란 당시 보호받지 못했고 하차 역시 제작진의 권유였다고 밝혔다. 이에 22일 오전 '놀면 뭐하니?' 제작진은 책임을 인정하며 사과문을 게재했다. 제작진은 SNS를 통해 "이번 일로 심려를 끼쳐 죄송하다"며 "이이경 씨가 올린 글 중 '놀면 뭐하니?' 관련 부분에 대해 숨김없이 설명하겠다"고 전했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr