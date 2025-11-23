사진=에일리언컴퍼니

1969년생 배우 엄정화가 영화 '오케이 마담2'로 돌아와 스크린 접수에 나선다. 앞서 엄정화는 9월 23일 종영한 ENA '금쪽같은 내 스타'에서 송승헌과 핑크빛 호흡을 맞추며 또 한 번 시청자들에게 호평받았다.엄정화는 지난 2020년 여름, 많은 사랑을 받은 영화 '오케이 마담'에 이어 약 5년 만에 선보이는 후속작 '오케이 마담2'에서 주인공 이미영 역으로 다시 한번 컴백한다. 한층 업그레이드된 액션과 유쾌한 매력으로 작품 속 새로운 스토리를 이끌며 박진감 넘치는 재미를 선사할 전망이다.'오케이 마담2'는 고공에서 비행기 구출 작전을 펼쳤던 가족이 초호화 크루즈 여객선에 의문의 초대를 받으면서 예측불허의 사건에 휘말리게 되는 액션 코미디. 전작의 흥행을 이끈 오리지널 멤버와 새로 합류한 멤버들의 풍성한 라인업이 공개되며 벌써 관객들의 기대감을 고조시키고 있다.앞서 엄정화는 '오케이 마담'에서 과거의 정체를 숨긴 채 시장에서 꽈배기 가게를 운영하는 미영 역을 맡아 가족을 향한 따뜻한 인간미와 위기 속에서 발휘되는 히어로의 카리스마를 동시에 선보였다. 몸을 사리지 않는 화끈한 맨몸 액션과 코믹한 연기를 완벽히 조화시키며 특유의 에너지로 극의 활력을 끌어올렸고, 남편 석환(박성웅 분)과 찰떡같은 부부 케미스트리를 생동감 넘치게 담아내며 사랑스러운 존재감으로 눈을 뗄 수 없는 다채로운 즐거움을 선사했다.후속으로 제작되는 '오케이 마담2'에서 이미영 역으로 돌아온 엄정화는 극의 중심을 책임진다. 비행기 구출 작전에 이어 이번에는 초호화 크루즈에서 벌어지는 의문의 사건에 휘말리며 짜릿한 코믹 액션을 선보일 예정이다. 특히 열정적인 에너지와 카리스마로 더욱 강력해진 '통쾌한 한 방'을 예고하고 있어 웃음과 스릴을 모두 잡을 엄정화의 신선한 활약에 기대가 커진다.탄탄한 연기력과 다채로운 매력을 바탕으로 자신만의 색을 선명하게 그려온 엄정화는 명실상부 '올타임 레전드'로 자리매김했다. 장르와 캐릭터의 한계를 두지 않는 연기 행보로 매 작품 새로운 얼굴을 선보이며 대중의 기대를 한 몸에 받고 있다. 끊임없이 진화하는 엄정화의 다음 변신에 이목이 쏠린다.'오케이 마담2'는 지난 10월 크랭크인했으며 촬영을 진행 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr