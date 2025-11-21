사진=tvN '콩콩팡팡'

'콩콩팡팡' 김우빈이 서운함을 토로했다.21일 방송된 tvN 예능 '콩 심은데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방'(이하 '콩콩팡팡')에서는 이광수, 김우빈, 도경수의 멕시코 해외 탐방기가 공개됐다.이날 김우빈은 칸쿤 숙소를 나서며 두루마리 휴지를 챙겼다. 그는 "한 푼이라도 아껴야 한다. 또 언제 위급 상황이 발생할지 모르니까"라고 이유를 밝혔다.이광수는 "이따가 차에 배변 패드처럼 깔아놓으려고"라면서 "갑자기 비상 깜빡이 켜면서 갓길에 차 세우면 카메라 다 꺼달라"고 미리 요청해 웃음을 안겼다.부족한 예산에 패스트푸드점에 들어간 세 사람. 이광수가 메뉴 욕심을 내자 도경수는 "우리 돈 없어서 여기 온 거"라고 말했다. 이광수는 "이런 고민하는 거 정말 싫어"라며 불편한 기색을 내비쳤다.김우빈이 자리를 비운 사이 이광수와 도경수가 추가 주문에 도전했지만, 실패했다. 이를 목격한 김우빈은 결국 결제해 줘 훈훈함을 안겼다.메뉴를 기다리며 김우빈은 "소비 복권 11개 받았다. 32원 벌었다"며 복권 당첨(?) 소식을 전하기도 했다. 차 안에서 펼쳐진 '멕시코 1위 곡' 장르 여부에서도 김우빈이 승리했다.한편, 이광수는 에그이즈커밍의 고중석 대표에게 '특별 경비 관련 요청 품의서'에 대한 답장을 받았다. 결과는 '반려.'고중석 대표는 "품의서는 반드시 육하원칙 사실에 기반하여 작성해야 한다"면서 감정 호소보다 사실에 입각한 내용을 적으라고 지적했다. 이어 "좋지 않은 숙소를 잡은 건 이광수 대표님의 결정"이라며 이 대표의 결정으로 제작진 모두가 고생하게 됐다고 일침을 가했다.이광수는 "이걸 실제 상황으로 받아들인 거냐. 왜 이렇게 말을 서운하게 하지? 지금 혼내는 거죠?"라며 서운한 기색을 숨기지 못했다.김우빈 또한 "정말 서운하더라. 최대한 아껴보고 끝까지 해본 건데, 건당으로 요청할 수 있으면 그렇게 했을 것"이라고 솔직한 마음을 드러냈다.그러면서 "너무 사무적이라 서운했다. 협력 업체로서 어느 정도의 관계가 생겼다고 생각했는데 이렇게 냉정하실 줄 몰랐다. '제가 그 안 좋은 숙소에 가라고 하지 않았습니다'라고 하는데, 경비를 아끼려고 간 거지 저희가 거기에 좋아서 갔겠냐"고 토로했다.순간 눈물을 닦은 김우빈은 "왜 눈물이 나지. 상처받았다"고 덧붙였다. 그러나 도경수는 "정확한 걸 좋아해서 고 대표가 맞는 것 같다. 그래도 직원이니까 열심히 해야죠"라며 직원의 입장을 털어놨다.한편, 김우빈은 배우 신민아와 10년 열애 끝에 오는 12월 20일 결혼식을 올린다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr