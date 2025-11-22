이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '준호 지민' 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '준호 지민' 캡처

개그우먼 김지민이 남편 김준호의 씀씀이와 수입을 털어놨다.지난 20일 김지민 김준호 채널 '준호 지민'에는 "성지가 될 영상(feat. 무당 순돌이)"라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 김준호·김지민은 무속인이 된 이건주를 찾아 사주를 상담했다.상담이 시작되자 김지민은 "오빠랑 사주 집을 두 번 갔는데, 두 곳 모두 '모든 명의를 제 앞으로 하라'고 하더라. 식당 예약도 제 이름으로 하라고 했다"며 난처한 속마음을 털어놨다.이에 이건주는 "그건 맞다. 김준호 씨는 고생을 해야 운이 풀리는 팔자다. 1인자보다 2인자일 때 운이 열린다"며 "발을 빼지 못한 사업이 하나 보인다"고 짚었다. 이어 "사업만 하면 운이 떨어지지만, 욕심이 있어 또 안 할 수는 없다"고 덧붙였다.김지민은 고개를 끄덕이며 "같은 회사니까 같은 날 월급이 들어오는데, 회사에서 이제 오빠 수입이 얼마인지 저한테 보고가 된다. 그런데 '돈이 어디로 갔지?' 많이 버는데도 없다. 통장에도 돈이 하나도 없다"고 폭로했다.이어 "이번에 오빠가 저보다 4배를 벌었는데, 그게 고스란히 제 통장에 남아 있다. 오빠 통장엔 하나도 없다. 그래서 제 돈만 계속 모인다"며 현실적인 이유를 밝혔다.당황한 김준호는 "그럼 내가 내 이름의 통장을 주나? 아내한테는 6억 원까지만 증여가 되던데…"며 세금 문제를 언급했다. 이에 김지민은 "6억까지 주고 말해"고 즉시 받아치며 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr