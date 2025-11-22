'55세' 유준상, 11살 어린 ♥홍은희와 결혼 생활 23년 차에 충격 고백…"최근 외로움 많이 타" ('놀토')

tvN '놀라운 토요일'에 뮤지컬 배우 유준상과 이홍기가 출격한다. 앞서 1969년생 유준상은 2003년 11살 연하의 배우 홍은희와 결혼 후 두 아들을 품에 안았다.오늘(22일) 방송하는 '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에는 명품 뮤지컬 배우 유준상과 이홍기가 출연해, 다채로운 매력을 보여줄 예정이다.오랜만에 '놀토'를 다시 찾은 유준상은 누구보다 환한 미소로 멤버들과 대화를 나눠 눈길을 끈다. 최근 외로움을 많이 탄다는 안타까운(?) 근황과 함께 도레미들과의 만남에 안정감을 드러내 웃음을 안긴다. 이홍기는 데뷔 후 처음으로 뮤지컬에서 여장 분장을 하는 것과 관련해 고충을 이야기하며 박나래의 공감을 구하고, 박나래는 사뭇 억울하다는 표정으로 "저 오늘 분장 거의 안 했다"고 답해 폭소를 지아낸다.시작된 애피타이저 게임에는 '여섯이 한 마음 – 너의 제목이 보여'가 출제된다. 유준상이 이끄는 뮤지컬팀과 김동현이 이끄는 피지컬 팀이 맞붙게 된 가운데, 팀장 김동현의 선택을 받지 않으려 애써 외면하는 도레들의 모습이 재미를 더한다.'동스노트'까지 동원된 끝에 팀원이 구성되고, 예상과 달리 두 팀은 박빙의 승부를 이어간다. 예측이 불가능한 행동으로 게임을 흥미진진하게 풀어간 유준상, 도레미들로부터 매서운 챙김(?)을 받는 이홍기의 활약에도 이목이 쏠린다.메인 받쓰에는 '동컴' 김동현의 과부하를 불러일으킨 고난도의 노래가 등장한다. 쉽지 않은 여정이 감지된 상황, 방대한 자작시 받쓰를 선보인 뒤 정답 보물창고 역할을 한 유준상이 존재감을 뽐낸다. 더욱이 이홍기가 결정적인 단어를 잡아낸 뒤 물 흐르듯 순조롭게 가사를 채워나가는 장면은 '놀토'만의 특별한 재미를 예고한다.디저트 게임 '가사 네모 퀴즈'에서도 풍성한 볼거리가 펼쳐진다. 박나래의 광배근 도발쇼(?)를 필두로 반전미 가득한 유준상의 밀당 퍼포먼스, 그 시절 감성으로 도레미들을 추억 여행에 빠지게 한 이홍기의 시원시원한 라이브 무대는 안방극장을 뜨겁게 달굴 전망이다.'놀토'는 매주 토요일 오후 7시 40분에 방송한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr