사진=이정현 SNS

가수 겸 배우 이정현이 초호화 돌잔치를 자랑했다.이정현은 21일 자신의 인스타그램에 "서우첫돌🩷"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이정현이 남편 그리고 첫째 딸과 함께 둘째 딸의 돌잔치를 진행한 모습. 특히 돌잔치 장소가 금빛 분위기에 웅장한 그림들을 배경으로 하고 있어 눈길을 끌었다.한편 1980년생으로 올해 45세인 이정현은 1996년 영화 '꽃잎'으로 데뷔했다. 그는 '와', '바꿔' 등으로 화려하면서도 파격적인 퍼포먼스를 보여 유명세를 얻었다. 이후 그는 2019년, 3세 연하의 정형외과 의사와 결혼해 2022년 딸과 지난해 10월 둘째 딸을 출산해 슬하에 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr