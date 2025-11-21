사진=이시영 SNS

사진=이시영 SNS

배우 이시영이 딸 자랑에 들뜬 기분을 보였다.이시영은 21일 자신의 인스타그램에 "🎄☃️🎅❤️ 올해 크리스마스 오너먼트는 저 어때요…?🌟😍🫶🏻 미리 메리 크리스마스🎁❤️‍🔥"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 이시영이 딸을 크리스마스 소품들과 함께 상자에 눕힌 모습. 딸은 양쪽에 있는 소품들보다 크기가 작아 눈길을 끌었다.이시영이 언급한 '오너먼트'는 물건의 겉모습을 아름답게 꾸미는 장식품을 뜻한다.한편 이시영은 요식업에 종사하는 비연예인과 2017년 결혼했으나, 8년 만인 최근 파경을 맞았다. 이시영은 현재 슬하에 아들 하나를 두고 있다. 이후 지난 7월 "현재 임신 중"이라며 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째를 준비, 이혼 후 배아 냉동 보관 폐기 시점이 다가오자 이를 이식을 받기로 결정했음을 알렸고 지난 4일 딸을 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr