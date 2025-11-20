'40세 미혼' 박나래, 동거 중이었다…촬영 중 대놓고 애정행각 "같이 산 지 2달 넘어" ('나혼산')

/ 사진=텐아시아DB

1985년생 미혼인 개그우먼 박나래가 새로운 가족인 5살 반려견 ‘복돌이’와의 동거 모습을 공개한다. 시골 강아지에서 ‘이태원 꽃 강아지’가 되어가는 ‘복돌이’와 180도 바뀐 박나래의 일상은 어떨지 기대가 쏠린다.오는 21일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 박나래와 새로운 가족인 반려견 ‘복돌이’가 함께하는 모습이 공개된다.공개된 사진 속에는 아침부터 모닝 인사를 나누는 박나래와 ‘복돌이’의 모습이 담겨 있다. 앞서 박나래는 조부모님 댁을 정리하며 전현무와 기안84에게 할아버지가 키우던 진돗개 ‘복돌이’에 대한 고민을 나눴다. 이후 박나래는 ‘복돌이’를 집으로 데려와 함께 지내고 있다고 전했다.‘복돌이’와 함께 산 지 두 달 반이 됐다는 박나래는 “할아버지가 돌아가시고 계속 생각이 났다”며 ‘복돌이’와 가족이 되기로 결심한 이유를 밝힌다. ‘복돌이’를 위한 공간이 생긴 ‘나래하우스’의 달라진 모습도 공개된다.박나래는 일어나자마자 거실로 나와 ‘복돌이’와 애정 가득한 스킨십을 나눈다. 이어 그는 집 안과 집 밖에 남겨진 ‘복돌이’의 흔적을 치우고, ‘복돌이’가 좋아하는 음식으로 특식을 준비한다. 그동안 루틴이 없이 살았던 박나래는 “‘복돌이’를 만나면서 루틴이 생겼다”라며 누구보다 바쁜 아침을 보낸다.서로에게 적응 중인 박나래와 ‘복돌이’가 아웅다웅하는 모습도 공개된다. 주방으로 향하는 자신을 따라 계단에 오르려는 ‘복돌이’에게 “복돌아, 안 돼!”를 외치는 박나래와 ‘누나 바라기’인 ‘복돌이’의 간절한 눈빛이 웃음을 자아낸다.박나래는 ‘복돌이’를 위한 다채로운 패션 아이템을 준비해 ‘이태원 꽃 강아지’로 변신시키기에 나선다. 꽃 목걸이부터 꽃무늬 조끼까지, 박나래의 패션만큼 화려한 ‘복돌이 패션’이 눈길을 끈다. 반려인들도 쉽지 않다는 강아지 옷 입히기에 성공한 박나래는 ‘복돌이’를 향해 “왜 움직이질 못 해?”라고 묻는데, ‘복돌이’에게 무슨 일이 생긴 것인지 궁금증을 높인다.한 가족인 된 박나래와 반려견 ‘복돌이’의 하루는 이날 오후 11시 10분 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr