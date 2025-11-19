사진=텐아시아DB

SM엔터테인먼트 산하 뮤직 레이블 SMArt(스마트)의 첫 아티스트 임시완이 첫 번째 미니앨범 스케줄 포스터를 공개했다.지난 18일 스마트 공식 SNS 계정에는 임시완 첫 솔로 앨범 'The Reason'(더 리즌) 스케줄 포스터가 올라왔다. 포스터에는 임시완의 취향을 드러내는 소장품 이미지와 함께 티징 콘텐츠 공개 일정이 담겼다.임시완은 14일 공개된 인터뷰 티저 영상에서 이번 앨범 콘셉트를 일부 언급했다. 19일부터는 티저 이미지와 트랙 리스트, 하이라이트 메들리, 타이틀 곡 뮤직비디오 티저 등을 순차적으로 선보일 계획이다.이번 앨범에는 동명 타이틀 곡 'The Reason'을 포함해 서로 다른 분위기의 곡 5곡이 실린다. 솔로 아티스트 임시완이 스마트와 함께 선보이는 음악 색깔을 확인할 수 있는 구성이다. 전곡 음원은 12월 5일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개된다.임시완 첫 솔로 앨범 'The Reason'은 12월 5일 음반으로도 발매된다. 현재 온·오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr