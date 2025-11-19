코르티스/ 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 대한민국 국가대표 경기의 하프타임 쇼에 초대됐다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 지난 18일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구 국가대표 A매치 가나전 경기 하프타임 쇼를 장식했다. 이들은 대한민국 축구 국가대표팀의 공식 후원사 KT의 광고 모델로 이 자리에 초청받았다.코르티스는 압도적인 퍼포먼스를 펼치며 강렬한 눈도장을 찍었다. 특히 이날은 국가대표팀의 올해 마지막 A매치라 많은 관심이 쏠렸다. 다섯 멤버는 국가대표 선수단이 실제 착용하는 앤썸 재킷을 리폼한 의상을 입고 등장해 시작부터 눈길을 사로잡았다.이들은 데뷔 앨범 타이틀곡 'What You Want'와 인트로곡 'GO!'를 연이어 선보이며 분위기를 끌어올렸다. 드넓은 경기장을 누비며 펼친 공연은 겨울철 한파에도 객석의 응원 열기를 뜨겁게 달구기 충분했다. 멤버들은 안무를 변형해 공을 차는 듯한 퍼포먼스를 보여주는 센스로 축구 팬들의 큰 호응을 이끌어냈다. 특히 'GO!'의 후렴구가 울려 퍼지자 현장에서 환호가 터져 나와 곡의 대중적 인기를 실감하게 했다.코르티스는 오는 28~29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열리는 '2025 MAMA AWARDS'(2025 마마 어워즈), 12월 6일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 펼쳐지는 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025'(10th Anniversary Asia Artist Awards 2025), 12월 25일 인천 인스파이어아레나에서 개최되는 '2025 SBS 가요대전' 등 연말 시상식과 방송에 출격한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr