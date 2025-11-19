던/ 사진=텐아시아 DB

가수 던의 조부가 별세했다.지난 18일 던은 개인 SNS를 통해 "오늘 제가 세상에서 가장 사랑하는 할아버지가 저희 가족 곁을 떠나셨습니다"라고 알렸다. 그는 생전 함께 찍은 사진도 함께 올렸다.던은 "신기하게도 할머니의 기일인 오늘 가신 걸 보니 두 분께서 저와 저희 가족을 안심시키려고 말하는 것 같다"고 적었다. 이어 "가시기 전 짧게나마 함께 보낸 시간이 어느 때보다 소중하게 느껴진다"고 고인을 기렸다.던은 조문 관련 안내도 남겼다. 그는 "지인분들께는 날도 추운데 먼 길 오실까 염려돼 따로 연락은 드리지 않았다"며 "저희 할아버지의 평안하고 새로운 여정을 위해 함께 기도해주시면 감사하겠다"고 전했다.1994년생인 던은 2016년 그룹 펜타곤으로 데뷔한 뒤 2018년 팀을 떠나 솔로 활동을 이어오고 있다.오늘 제가 세상에서 가장 사랑하는 할아버지가 저희 가족 곁을 떠나셨습니다신기하게도 할머니의 기일인 오늘 가신 걸 보니 두 분께서 저와 저희 가족을 안심시키려고 말하는 것 같아요그래도 가시기 전, 짧지만 할아버지와 보낸 시간이 어느 시간보다 뜻깊고 소중하게 여겨지네요제 지인분들께는 날도 추운데 먼 길 오실까 염려되어 따로 연락은 안 드렸습니다저희 할아버지의 평안하고 새로운 여정을 위해 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr