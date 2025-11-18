SNS

배우 김옥빈이 웨딩드레스 자태를 공개했다.김옥빈은 17일 자신의 계정에 “눈코뜰새 없이 바쁜 하루였어요”라는 글과 함께 결혼식 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김옥빈은 서울에 위치한 5성급 호텔에서 최근 결혼식을 올린 모습. 새하얀 웨딩드레스를 입고 눈부신 자태를 뽐냈다.앞서 김옥빈은 지난 15일 인스타그램에 "제가 내일 결혼을 해요. 쑥스러워 그냥 넘어갈까 하다가, 그래도 20년 동안의 활동을 응원해주신 분들께 감사 인사를 드리는 게 도리 같아요"라며 "신랑 될 사람은 곁에 있으면 늘 웃게 되는, 다정하고 자상한 사람이에요. 새로이 시작하는 앞으로의 시간을 열심히 잘 가꿔 나가겠습니다"고 적었다.김옥빈은 또한 "그동안 보내주신 응원과 마음, 깊이 감사드립니다. 앞으로도 따뜻한 시선으로 지켜봐 주세요"라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr