/사진 = 뮤직팜엔터테인먼트

JTBC ‘싱어게인-무명가수전 시즌 4’의 여섯 번째 음원이 공개됐다.‘싱어게인4'의 여섯 번째 음원 ‘Episode 6’이 19일 낮 12시 각종 음원 사이트를 통해 발매됐다.지난 18일 방송에서는 팀 대항전에서 살아남은 24명의 가수들이 본격적으로 라이벌전을 펼치며 치열하고 완성도 높은 무대들을 선보였다.이어 공개되는 이번 음원에는 28호의 ‘다시 사랑한다면’과 44호의 ‘가질 수 없는 너’, 총 2곡이 수록됐다.28호의 ‘다시 사랑한다면’은 도원경의 원곡을 28호만의 감성으로 재해석한 무대다. 절제된 초반부와 울림을 더한 후반부가 대비를 이루며 두 가지 매력이 공존하는 무대로 완성됐다.44호의 ‘가질 수 없는 너’는 뱅크의 원곡에 44호의 담백하고 따뜻한 보이스를 더해, 큰 사랑 앞에서 작은 존재가 되는 순간의 감정을 섬세하게 표현했다. 보컬 안에 담긴 진정성과 아픔이 깊은 여운을 남긴다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr