[사진 출처 : 브라이언 체이스 공식 SNS 캡처]

브라이언 체이스가 핫루키 타잔과 손잡는다.브라이언 체이스(Bryan Chase)는 지난 18일 오후 6시 공식 SNS를 통해 새 EP ‘GRANTED’의 샘플러 트랙 리스트를 공개하고, 타이틀곡 ‘FOR GRANTED’(포 그랜티드)를 통해 ALLDAY PROJECT(올데이 프로젝트) 멤버 타잔(TARZZAN)과의 특별한 컬래버를 예고했다.이번 EP는 ‘ONE TIME’(원 타임), ‘TELL ME’(텔 미), ‘FOR GRANTED (Feat. TAZZAN of ALLDAY PROJECT)’ 등 총 세 개의 트랙으로 구성돼 있다. 트랙과 함께 공개된 샘플러 영상은 EP의 정서를 관통하는 미래지향적 비주얼이 눈길을 끈다. 심장 형태를 감싸는 금속 케이블이 빛을 발산한다. 전자 신호처럼 흩뿌려지는 네온 라인, 거미줄과 나비가 전기적 패턴으로 재해석된 이미지 등 메탈릭 텍스처가 겹쳐지는 화면 속에서 브라이언 체이스 특유의 감각적인 래핑과 트렌디한 비트가 살아 숨쉰다. 또 일렉트로닉 기반의 첨단 사운드가 어우러지며 EP 전체에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.특히 타이틀곡 ‘FOR GRANTED’에는 5인조 혼성그룹 ALLDAY PROJECT(애니·타잔·베일리·우찬·영서)의 멤버 타잔이 피처링으로 참여했다. 데뷔와 동시에 더블 타이틀곡 ‘FAMOUS(페이머스)’와 ‘위키드(WICKED)’로 신선한 반향을 일으킨 ALLDAY PROJECT는 최근 첫 EP 선공개곡 ‘ONE MORE TIME’까지 연이어 히트시킨 바 있다. 브라이언 체이스의 관록에 타잔의 에너지가 더해지며, 힙합씬에 프레시한 무드를 선사할 것으로 기대된다.이번 EP 전곡에는 지난 13일 깜짝 발매한 브라이언 체이스의 싱글 ‘Flaunt It’(플런트 잇)에 참여한 닉 스파이더스(Nick Spiders)가 다시 호흡을 맞췄다. 닉 스파이더스는 미국의 유명 래퍼 플레이보이 카티(Playboi Carti), 켄 카슨(Ken Carson) 등과 작업해온 프로듀서다. 여기에 현재 글로벌씬에서 급부상중인 글래스이어(Glasear)가 함께 프로듀싱에 나선 만큼 새 EP ‘GRANTED’를 통해 미래지향적 첨단 사운드를 한층 깊게 펼쳐낼 예정이다.앞서 브라이언 체이스는 pH-1과 함께한 ‘Show Must Go On’(쇼 머스트 고 온) 이후 약 반년 만에 ‘Flaunt It’을 깜짝 발매하며 하반기 활동에 시동을 걸었다. 해당 싱글은 2025 한국 힙합 어워즈 ‘올해의 아티스트’ 식케이(Sik-K), 카모(CAMO)가 참여해 화려한 라인업과 완성도 높은 플로우로 호평받았다. 이어, 발매될 이번 새 EP ‘GRANTED’에서는 더욱 단단해진 사운드와 프레시한 감각, 그리고 진화를 거듭해 완성한 새로운 아이덴티티를 확인할 수 있을 것으로 기대된다.한편, 브라이언 체이스의 새 EP ‘GRANTED’는 오는 20일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr