최현우, '13억 당첨' 로또 1등 번호 맞췄다…결국 고소 위기 "각서 쓰고 함구령" ('돌싱포맨')

마술사 최현우가 로또 1등 번호를 두 번이나 맞춰 고소 위기를 겪었다고 밝혔다.지난 18일 방송된 SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서 최현우, 샘 해밍턴, 우주소녀 다영, 에이티즈 산이 게스트로 출연했다.이날 최현우는 “로또 1등을 두 번 맞췄다”며 “인터넷 라이브 방송으로 5만 명 앞에서 실시간으로 용지를 사서 보여주고 예언했다. 아직도 자료가 남아있다”고 밝혔다.이어 최현우는 “마술사니까 큰 문제가 되지 않을 거라고 생각했는데 로또 회사에 전화가 너무 많이 와서 업무가 마비됐다고 하더라”며 “회사에서 고소를 한다고 하더라. 고소 안 하는 조건으로 각서를 썼다"고 말했다.그는 “토요일 오후 8시 이전에 번호를 말하지 않겠다는 각서였다. 로또 회사 홈페이지에 제 사과 영상도 올렸다”고 설명했다.당시 맞힌 로또 1등 당첨금 13억 5000만원을 받았냐고 묻자 최현우는 “각서 때문에 말씀드릴 수 없다”고 말을 아꼈다.그러면서 최현우는 “SNS로 하루에 로또 번호를 알려달라는 연락이 100개씩 온다”고 토로하기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr