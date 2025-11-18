이수지/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=MBC ‘알바로 바캉스’

MBC 예능 프로그램 '알바로 바캉스'의 선공개 영상이 공개됐다.'알바로 바캉스'(이하 '알캉스')는 24시간이 모자란 대세 스타 이수지·정준원·강유석·김아영이 탄자니아 잔지바르 섬으로 떠나 알바를 통해 직접 벌어 여행하는 '로망 충족 워킹+홀리데이' 예능이다.이번 선공개 영상에서는 '알캉스' 멤버들의 포부가 담긴 이력서가 공개되어 눈길을 끌었다. 탄자니아 잔지바르 섬에 도착한 멤버들은 석양이 보이는 테라스에 앉아 저녁 식사 전 각자 작성한 이력서를 확인하는 시간을 가졌다.정준원은 음식점 주방 보조, 행사 안내 요원, 카페 알바 등 다양한 경험이 있음을 밝히며, 알바를 하며 가장 기억나는 순간으로 '첫 알바 후 월급을 받던 순간'을 꼽았다. 첫 월급으로 뭐 했는지 추궁하는 이수지의 질문에 정준원은 "소주 사 먹었는데요!"라고 솔직히 답해 큰 웃음을 자아냈다.고급 호텔에서 아르바이트했던 강유석은 당시 큰 화제를 모은 배우 이병헌·이민정의 결혼식을 준비했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.이수지는 이력서에 기재한 '웅변대회 대상'을 언급하자 즉석에서 녹슬지 않은 웅변 실력을 뽐냈다. 이어 '꿀보직'을 원한다는 이수지의 이력서를 본 정준원은 면접관 모드로 "어디다 써먹어야 될지 모르겠다"라고 장난스레 지적했다.그러자 이수지는 "아주 뭐 ○○도 많아요~"라며 비장의 카드를 꺼내 보였고, 선공개 영상에서는 해당 부분이 '삐-' 처리돼 궁금증을 한층 끌어올렸다.또한, 현장을 웃음바다로 만든 멤버들의 다양한 알바 경험담은 19일에 첫 방송되는 '알바로 바캉스'를 통해 확인할 수 있다. 경력직 알바 인재 멤버들이 아프리카에서 과연 어떤 알바를 하게 될지, 환상의 팀워크를 보여줄 수 있을지 관심이 집중된다.MBC 신규 예능 '알바로 바캉스'는 오는 19일 오후 9시에 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr